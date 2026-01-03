Правосудие над Мадуро не главное: какие настоящие цели США в Венесуэле

Операция в Венесуэле продемонстрировала настоящие возможности США

Проведение военной операции США в Венесуэле имело три главных цели. Пока можно предположить, что все они почти выполнены.

В противостоянии с Венесуэлой для США самым главным был экономический аспект. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал эксперт Программы исследования Латинской Америки и Карибского бассейна Совета внешней политики "Украинская призма" Иван Фечко.

Экономическая составляющая

"Венесуэла имеет самые большие в мире запасы нефти, которые оцениваются более 300 млрд баррелей. Понятно, что доступ к ним важен, тем более что Венесуэла находится в западном полушарии", – рассказал Фечко.

По его словам, это непохоже на непосредственный захват венесуэльских энергоресурсов со стороны США. Это еще один рычаг влияния на оппонентов Америки.

"Скорее всего, это о контроле над ними, о допуске к венесуэльской нефти американских компаний на фоне отстранения от нее тех антиамериканских режимов, которые раньше доступ к ней имели. Например, того же Китая, который в основном и экспортировал венесуэльскую нефть", — отметил Фечко.

НПЗ в Венесуэле. Фото elnuevoherald

По словам эксперта, в долгосрочной перспективе смена власти в Венесуэле может существенно изменить мировой энергетический рынок. В том числе это приведет к ухудшению финансового положения РФ.

"Если Венесуэла, вернется на нефтяной рынок, это будет означать падение цен на нефть по всему миру. Это ударит по позициям России, традиционно продающей нефть и использующей ее для финансирования своих военных целей", — подчеркнул Фечко.

Добыча нефти. Фото Getty Images

Безопасностная и геополитическая составляющая

"Венесуэла была одним из антиамериканских режимов. С одной стороны это узел наркоторговли. В стране присутствуют известные картели, такие как Картель Солнца, Тренди Арагуас и другие преступные организации", – рассказал Фечко.

Он отметил, что эти группировки дестабилизируют ситуацию во всем Западном полушарии. В частности, они также проникают в США и развивают там свой наркобизнес.

"В геополитическом плане Венесуэла действительно сотрудничает с антиамериканскими режимами, в первую очередь с Ираном, с Китаем, с Россией. Поэтому возвращение демократических властей может рассматриваться как шаг к стабилизации ситуации, к возвращению партнерского режима, как это было до Уго Чавеса, когда Венесуэла была тесно связана с Соединенными Штатами", — пояснил Фечко.

Над Каракасом после ударов США поднимается дым. Фото ClashReport

Политический аспект

Также для президента США Дональда Трампа в операции присутствует и внутриполитическая составляющая. Это должно обусловить повышение рейтинга его партии перед промежуточными выборами.

"Трамп пытается сейчас продемонстрировать силу, быстрое решение, в том числе и для внутренней аудитории, накануне промежуточных выборов в США, на фоне постепенного падения своего рейтинга. Для него эта маленькая, небольшая и победоносная война может вернуть утраченные позиции, рейтинги. Особенно это может мобилизовать электорат среди латиноамериканцев, которых на территории Соединенных Штатов проживает около 30 миллионов человек", – добавил Фечко.

Иван Фечко. Фото buki.com.ua

