Ярославский, Тигипко, Суркисы и итальянские магнаты: кто владеет банками, которые провалили тестирование НБУ

В общей сложности тестирование регулятора не прошли девять финансовых учреждений

Национальный банк назвал имена банков-неудачников 2025 года — это структуры, не прошедшие стресс-тестирование НБУ по двум сценариям. Оно было завершено еще в августе, однако регулятор опубликовал имена проваливших его только вечером 29 декабря.

"Телеграф" рассказал, кому принадлежат финансовые учреждения, провалившие тестирование.

Подробнее читайте в материале: "Названы имена банков-неудачников, проваливших стресс-тестирование — среди них банки Суркисов и Тигипко"

Правэкс Банк принадлежит итальянскому Intesa Sanpaolo SpA – 100% акций.

Банк Кредит Днепр принадлежит Александру Ярославскому с двойным гражданством (Украина, Великобритания) – 100% акций.

Александр Ярославский. Фото: ru.wikipedia.org

Таскомбанк принадлежит украинцу Сергею Тигипко (99,9% акций) и еще 5-ти миноритарным акционерам.

Сергей Тигипко. Фото: ru.wikipedia.org

Банк Львов имеет четырех крупнейших иностранных акционеров: Петурсон Маргеир из Исландии (27,9% акций), правительство Германии (7,9% акций), швейцарский пенсионный фонд PKE-CPE Vorsorgestiftung Energie (6,1%), швейцарский кооперативный банк Raiffeis.

Петурсон Маргеир. Фото: Facebook

А – Банк принадлежит украинской семье Суркисов: Игорь Суркис (33,2% акций), Григорий Суркис (33% акций), Светлана Суркис (16,9% акций), Марина Суркис (16,9% акций).

Игорь Суркис. Фото: Instagram

Григорий Суркис. Фото: ru.wikipedia.org

Марина Суркис (справа). Фото: открытые источники

Светлана Суркис. Фото: открытые источники

ВСТ Банк (Банк Восток) через ООО "Фоззи групп" на 100% принадлежит Владимиру Котельману (Украина), Вадиму Мороховскому (Украина), Лие Мороховской (Украина, Черногория) и еще 8 более мелким акционерам.

Владимир Котельман. Фото: Forbes.ua

Вадим Мороховский. Фото: открытые источники

Лия Мороховская. Фото: Forbes.ua

Сенс Банк на 100% принадлежит государству Украины в лице Кабмина.

Укрэксимбанк на 100% принадлежит государству Украины в лице Кабмина.

МТБ Банк имеет трех крупнейших акционеров: Михаил Партикевич с гражданством Украины и Словакии (70% акций), Алихани Хамед с гражданством Швейцарии (20% акций), Юрий Кралов из Украины (9,9% акций). Акциями банка владеют еще три миноритарных акционера.

Юрий Кралов. Фото: открытые источники

Все данные приведены из официального реестра Нацбанка.

