Названы имена банков-неудачников, проваливших стресс-тестирование властей — список от Нацбанка

Среди аутсайдеров финансовые учреждения, популярные среди украинцев

Национальный банк назвал имена банков-неудачников в 2025 году — это структуры, не прошедшие стресс-тестирование НБУ по двум сценариям. Оно было завершено еще в августе, однако регулятор опубликовал имена проваливших его только вечером 29 декабря.

Банки тестировали по двум сценариям:

Базовый — если сбываются текущие макроэкономические прогнозы Нацбанка и правительства, то есть если в экономике Украины не будет стремительных коллапсов.

— если сбываются текущие макроэкономические прогнозы Нацбанка и правительства, то есть если в экономике Украины не будет стремительных коллапсов. Негативный – если кризис в нашей экономике значительно усилится и все пойдет не так. Там и падение ВВП на 3,1% и рост официальной инфляции до 12,5% и курс гривны к доллару на уровне 55,1 грн/$.

"Телеграф" давал описание того, что в Нацбанке считают неблагоприятным — эдакий идеальный шторм.

Теперь в отчете Национального банка опубликованы результаты всех проверок.

По базовому сценарию стресс-тестирования Нацбанка провалили следующие 6 банков:

Правэкс Банк; Кредит Днепр; Таскомбанк; Банк Львов; А – Банк; ВСТ Банк (Банк Восток).

Банки, которые не прошли стесс-тестирование. Фото: отчет НБУ

По неблагоприятному сценарию стресс-тест НБУ не прошли следующие 9 банков:

Правэкс Банк; Банк Кредит Днепр; Таскомбанк; Банк Львов; А – Банк; ВСТ Банк (Банк Восток); Сенс Банк; Укрэксимбанк; МТБ Банк.

Что совпало с предыдущими наметками, которые в сентябре делал "Телеграф".

Конечно, попадание банков в эти негативные списки регулятора не добавляет хороших черт в их репутацию, и клиенты могут в них усомниться с соответствующими выводами по размещению средств или иного обслуживания. И остается надеяться, что это не отразится на финансовом состоянии банков в будущем. И вообще этим финучреждениям в ближайшее время придется искать дополнительные деньги, чтобы выполнить нарушенные нормативы НБУ.

До войны Нацбанк обычно требовал, чтобы банки-неудачники увеличивали свои уставные капиталы после таких проколов. То есть, чтобы акционеры вложили дополнительные средства в свои структуры. Но в этот раз в отчете НБУ четко указано, что дополнительная капитализация произойдет за счет прибыли (не капитала первого уровня). В то же время банки давали такие обещания регулятору еще при налогообложении по ставке 25%, но на конец года его подняли до 50%. И неизвестно, как это отразится на выполнении этих обетов.

Нацбанк в отчете отметил, что требования по первому (базовому) сценарию будут выполнены уже на этой неделе, то есть до конца 2025 года. А по второму – до октября 2026-го.