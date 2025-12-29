Ярославський, Тігіпко, Суркіси та італійські магнати: хто володіє банками, які провалили тестування НБУ
Загалом тестування регулятора не пройшли дев’ять фінансових установ
Національний банк назвав імена банків-невдах 2025 року — це структури, які не пройшли стрес-тестування НБУ за двома сценаріями. Воно було завершено ще в серпні, однак регулятор опублікував імена тих, хто його провалив лише ввечері 29 грудня.
"Телеграф" розповів, кому належать фінансові установи, які провалили тестування.
Правекс Банк належить італійській Intesa Sanpaolo SpA – 100% акцій.
Банк Кредит Дніпро належить Олександру Ярославському із подвійним громадянством (Україна, Великобританія) – 100% акцій.
Таскомбанк належить українцю Сергію Тігіпку (99,9% акцій) та ще 5-ти міноритарним акціонерам.
Банк Львів має чотирьох найбільших іноземних акціонерів: Петурсон Марґеїр з Ісландії (27,9% акцій), уряд Німеччини (7,9% акцій), швейцарський пенсійний фонд PKE-CPE Vorsorgestiftung Energie (6,1%), швейцарський кооперативний банк Raiffeis та ще 35 дрібних акціонерів.
А – Банк належить українській родині Суркісів: Ігор Суркіс (33,2% акцій), Григорій Суркіс (33% акцій), Світлана Суркіс (16,9% акцій), Марина Суркіс (16,9% акцій).
ВСТ Банк (Банк Схід) через ТОВ "Фоззі груп" на 100% належить Володимиру Котельману (Україна), Вадиму Мороховському (Україна), Лії Мороховській (Україна, Чорногорія) та ще 8 дрібнішим акціонерам.
Сенс Банк на 100% належить державі України в особі Кабміну.
Укрексімбанк на 100% належить державі України в особі Кабміну.
МТБ Банк має трьох найбільших акціонерів: Михайло Партикевич із громадянством України та Словаччини (70% акцій), Аліхані Хамед із громадянством Швейцарії (20% акцій), Юрій Кралов з України (9,9% акцій). Акціями банку володіють ще три міноритарні акціонери.
Усі дані наведено з офіційного реєстру Нацбанку.
