Собрать компьютер уже не получится? Почему подорожала "оперативка" и что будет с ценами в 2026 году

Цены на оперативную память стремительно растут и, по прогнозам аналитиков, продолжат повышаться на протяжении 2026 года. Подорожание связано не только с бумом искусственного интеллекта, но и с глубокими изменениями на рынке памяти, где производители все больше сосредотачиваются на серверных и AI-решениях, отодвигая массового потребителя на второй план.

"Телеграф" расскажет, почему RAM внезапно стала дефицитным и дорогим ресурсом, как на цены влияют дата-центры и AI-компании, кого подорожание затронет больше всего и чего ожидать обычным пользователям в 2026 году.

Что происходит с ценами на RAM

На протяжении второй половины 2025 года рынок компьютерных комплектующих столкнулся с резким и нетипично быстрым ростом цен, и оперативная память оказалась в эпицентре этого кризиса. То, что еще недавно было относительно доступным компонентом для апгрейда компьютера, стремительно превращается в дефицитный и дорогой товар. Аналитики и производители сходятся во мнении, что это не краткосрочный всплеск, а тенденция, которая сохранится и в 2026 году.

По данным отраслевых обзоров, цены на память DDR5 выросли на 80-130% только за период с сентября по ноябрь 2025 года. Контрактные цены на DRAM, по которым производители продают память крупным клиентам, повысились на 40-60% с третьего квартала 2025 года, тогда как отдельные сегменты NAND-памяти подорожали более чем вдвое по сравнению с февралем того же года. В Украине ситуация выглядит несколько мягче, однако и здесь отдельные модели DDR5 и NVMe SSD прибавили в цене десятки процентов.

График роста цен на оперативную память

Масштаб проблемы хорошо иллюстрирует состояние запасов. Если несколько лет назад дистрибьюторы имели резервы DRAM на 15-17 недель вперед, то в конце 2025 года эти запасы сократились до 2-4 недель поставок. Производители Micron и SK hynix публично сообщали об уровне запасов менее 8 недель, а некоторые клиенты получают квоты на память буквально на несколько часов. За год цены на DRAM выросли почти на 172%, опередив даже темпы подорожания золота.

В практическом измерении это означает, что комплект DDR5 на 64 ГБ уже стоит более 500 долларов, то есть дороже игровой консоли PlayStation 5. На украинском рынке это также хорошо заметно: популярный бюджетный набор DDR5 из двух планок по 16 ГБ, который в начале осени стоил около 5900 гривен, сейчас продается за 11 000 гривен. Рост цены составил более 5100 гривен, или около 86%, а в премиум-сегменте кое-где фиксируют подорожание в два раза и более.

Почему это не просто "жадность производителей"

На первый взгляд может показаться, что производители оперативной памяти просто пользуются ситуацией и без объяснений повышают цены. Однако нынешний кризис на рынке RAM имеет значительно более глубокие причины и не сводится к желанию компаний заработать больше на обычных покупателях. На самом деле меняется сама логика того, для кого и с какой целью производится память.

В течение многих лет потребительский рынок — персональные компьютеры, ноутбуки, игровые системы — был основным направлением для производителей DRAM. Но сегодня он теряет приоритет. Крупные компании все активнее переориентируют свои производственные мощности на сегменты, где прибыль стабильнее, объемы закупок значительно больше, а финансовые риски — меньше. Речь идет прежде всего о серверах, дата-центрах и инфраструктуре для искусственного интеллекта.

Самый большой в мире дата-центр ИИ

Один крупный AI-клиент или облачный провайдер может закупать объемы памяти, сопоставимые с потребностями сотен тысяч или даже миллиона обычных компьютеров. При этом такие покупатели заключают долгосрочные контракты, гарантируют производителям стабильный спрос и готовы платить значительно больше за специализированные типы памяти. По сравнению с этим розничный рынок, где спрос колеблется, а на цены постоянно давят конкуренты, выглядит для производителей менее привлекательным.

В результате мощности, которые раньше работали на массовое производство потребительской DDR4 или DDR5, постепенно направляются на выпуск серверной памяти и высокоскоростных решений для AI. Параллельно компании сокращают или полностью сворачивают производство старых стандартов, даже если спрос на них со стороны пользователей еще сохраняется. Это создает дефицит не потому, что люди внезапно начали покупать больше RAM, а потому, что ее просто становится меньше на рынке.

Где здесь искусственный интеллект и почему он все ломает

Искусственный интеллект стал ключевым фактором, который радикально изменил баланс на рынке оперативной памяти. Современные AI-системы — от больших языковых моделей до сервисов обработки изображений и видео — требуют не просто много памяти, а огромных объемов сверхбыстрой RAM, которая должна работать без задержек и с максимальной пропускной способностью. Для этого используют специализированные типы памяти, в частности HBM и серверные модули DDR5, производство которых значительно сложнее и дороже.

Масштабы потребления памяти в AI-сегменте кардинально отличаются от обычного рынка. Один современный сервер или стойка для обучения или обслуживания AI-моделей может содержать десятки терабайт памяти. В пересчете это означает, что один дата-центр способен "поглотить" объем RAM, которого хватило бы для сотен тысяч или даже более миллиона ноутбуков.

Именно здесь и возникает главный конфликт. Производство памяти — это не бесконечный процесс. Количество заводов, оборудования и кремниевых пластин ограничено, а переориентация линий занимает годы и требует миллиардных инвестиций. Поэтому каждый завод, который сегодня работает на AI-память или серверные решения, фактически уменьшает объем памяти, доступной для обычных ПК, ноутбуков и игровых систем.

Кого это затронет больше всего

Рост цен на оперативную память выходит далеко за пределы узкого круга энтузиастов или геймеров. RAM является базовым компонентом практически всей современной электроники, поэтому последствия дефицита и подорожания почувствуют почти все категории пользователей — просто с разной интенсивностью.

Обычные пользователи ноутбуков и настольных ПК. Даже бюджетные модели все чаще комплектуют минимальным объемом памяти без возможности простого апгрейда. Если раньше увеличение RAM было относительно недорогим способом "оживить" компьютер, то теперь такая модернизация может стоить непропорционально дорого или вообще потерять смысл.

Даже бюджетные модели все чаще комплектуют минимальным объемом памяти без возможности простого апгрейда. Если раньше увеличение RAM было относительно недорогим способом "оживить" компьютер, то теперь такая модернизация может стоить непропорционально дорого или вообще потерять смысл. Школьники и студенты. Учебные ноутбуки, которые еще несколько лет назад можно было купить в базовой конфигурации и со временем доукомплектовать, сейчас либо дорожают сразу, либо остаются с минимальными характеристиками, которые быстро перестают соответствовать требованиям современного софта.

Учебные ноутбуки, которые еще несколько лет назад можно было купить в базовой конфигурации и со временем доукомплектовать, сейчас либо дорожают сразу, либо остаются с минимальными характеристиками, которые быстро перестают соответствовать требованиям современного софта. Бизнес. Компании, обновляющие парк техники для офисов, контакт-центров, инженерных или креативных команд, вынуждены либо увеличивать бюджеты, либо откладывать обновление. Это влияет на производительность и в долгосрочной перспективе может стоить дороже, чем своевременная закупка оборудования.

Компании, обновляющие парк техники для офисов, контакт-центров, инженерных или креативных команд, вынуждены либо увеличивать бюджеты, либо откладывать обновление. Это влияет на производительность и в долгосрочной перспективе может стоить дороже, чем своевременная закупка оборудования. Геймеры и стримеры. Игровые ПК традиционно требуют значительных объемов оперативной памяти, а современные игры все чаще ориентируются на 32 ГБ и более. Подорожание RAM автоматически влечет за собой рост стоимости всей сборки, даже если другие компоненты не меняются.

Игровые ПК традиционно требуют значительных объемов оперативной памяти, а современные игры все чаще ориентируются на 32 ГБ и более. Подорожание RAM автоматически влечет за собой рост стоимости всей сборки, даже если другие компоненты не меняются. Покупатели смартфонов и консолей. Смартфоны, игровые консоли и другая потребительская электроника также используют DRAM и ее производные. Когда память дорожает на глобальном уровне, производители либо закладывают эти расходы в финальную цену устройства, либо экономят на конфигурации, оставляя минимальные объемы RAM в моделях массового сегмента.

Один из специалистов рынка комплектующих, согласившийся прокомментировать ситуацию "Телеграфу", объясняет:

"Оперативная память — это, по сути, фундамент любого устройства. Когда она дорожает, эффект умножается, то есть растет цена не одного компонента, а всей экосистемы техники".

Какой вид имеет оперативная память

Кроме того, он отмечает:

"Мы со своей стороны уже видим, как производители закладывают дефицит памяти в долгосрочные контракты. Поэтому даже если спрос со стороны потребителей снизится, на быстрое возвращение цен к прежним я бы не рассчитывал".

Что будет с ценами в 2026 году

Специалист рынка компьютерных комплектующих, работающий с импортом и дистрибуцией оперативной памяти, в комментарии "Телеграфу" отмечает, что в 2026 году предпосылок для существенного снижения цен на RAM на данный момент нет.

"Это не временный ценовой перегиб. Это изменение структуры рынка, мы можем уже об этом уверенно говорить. Производственные мощности распределили под долгосрочные контракты. А потребительский сегмент, индивидуальные заказчики приоритетными уже не являются", — говорит Игорь.

По его словам, даже потенциальный рост общего объема производства не будет означать автоматического удешевления памяти для обычных пользователей.

"Любое дополнительное производство в первую очередь направляется в серверный сегмент и под ИИ-нагрузки. Это рынки с фиксированными контрактами, высокой маржинальностью и минимальными рисками для производителя", — объясняет эксперт.

Отдельно он подчеркивает, что запуск новых фабрик не может быстро изменить ситуацию.

"Цикл создания DRAM-производства измеряется годами. Даже при оптимистичном сценарии новые мощности начнут влиять на баланс спроса и предложения не ранее второй половины 2027 или 2028 года. Хотя я бы даже на 2028-й не рассчитывал", — отмечает специалист.

Единственным фактором, который теоретически мог бы изменить тенденцию, эксперт называет резкое "охлаждение" рынка искусственного интеллекта, однако пока таких сигналов нет.

"Мы же сейчас видим совсем другую картину. ИИ-проекты уже на несколько лет вперед спланированы, память в их бюджеты закладывается заранее, а производители оперативки распределяют объемы под эти заказы", — говорит он.

В этом контексте ожидания возврата цен к уровню предыдущих лет выглядят нереалистичными.

"Базовый сценарий для этого, 2026 года, — абсолютно стабильные высокие цены. Возможно, будут незначительные колебания, но системного удешевления не будет", — подытоживает эксперт.

