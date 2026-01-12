Генераторы влетают бизнесу в копеечку: когда подскочат цены на продукты в Украине

Производители в Украине оказались в сложной ситуации

Сейчас в Украине наблюдается довольно интересная ситуация на рынке. Ведь себестоимость продуктов растет из-за регулярных отключений, но их цена не повышается.

Об этом "Телеграф" рассказывает в материале "20 тысяч гривен в месяц "в трубу": сколько стоит прокормить генератор и как это ударит по кошелькам ".

Что нужно знать:

Себестоимость продуктов выросла на 10% из-за отключения света

Продукты на полках еще не дорожают из-за низкой способности покупателей

Сейчас производители оказались в тяжелой ситуации

С начала регулярных отключений светлая себестоимость продуктов в Украине выросла на 10%. Добавились расходы на генераторы, которые в некоторых городах работают по 10-16 часов. При этом значительный рост цен украинцы не наблюдают.

Хотя это достаточно логично, однако производитель понимает, что население имеет низкую покупательную способность. То есть люди и так без подорожания покупают достаточно мало продуктов, а если поднять цены, эта ситуация может стать еще хуже. Еще одним немаловажным фактором является конкуренция, особенно с европейским импортом.

Поэтому сейчас на рынке нет больших скачков цен, однако это не значит, что этого не произойдет. Ведь многие эксперты прогнозируют подорожание овощей и фруктов уже весной.

И такой вариант возможен, ведь производители оказались в сложной ситуации: себестоимость растет, а возможности поднять цены нет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что к весне белокочанная капуста может подорожать вдвое.