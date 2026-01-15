Зібрати комп’ютер уже не вдасться? Чому подорожчала "оперативка" і що буде з цінами у 2026 році

Темпи подорожчання оперативної пам’яті перегнали зростання цін на золото

Ціни на оперативну пам’ять стрімко зростають і, за прогнозами аналітиків, продовжать підвищуватись протягом 2026 року. Подорожчання пов’язане не лише з бумом штучного інтелекту, а й із глибокими змінами на ринку пам’яті, де виробники все більше зосереджуються на серверних та AI-рішеннях, відсуваючи масового споживача на другий план.

"Телеграф" розповість, чому RAM раптово стала дефіцитним і дорогим ресурсом, як на ціни впливають дата-центри та AI-компанії, на кого подорожчання торкнеться найбільше і чого чекати звичайним користувачам у 2026 році.

Що відбувається з цінами на RAM

різким і нетипово швидким зростанням цін, і оперативна пам’ять опинилася в епіцентрі цієї кризи. Те, що ще донедавна було відносно доступним компонентом для апгрейду комп’ютера, стрімко перетворюється на дефіцитний і дорогий товар. Аналітики та виробники сходяться на думці, що це не короткостроковий сплеск, а тенденція, яка збережеться й у 2026 році.

За даними галузевих оглядів, ціни на DDR5-пам’ять зросли на 80-130% лише за період із вересня по листопад 2025 року. Контрактні ціни на DRAM, за якими виробники продають пам’ять великим клієнтам, підвищилися на 40-60% із третього кварталу 2025 року, тоді як окремі сегменти NAND-пам’яті подорожчали більш ніж удвічі порівняно з лютим того ж року. В Україні ситуація виглядає дещо м’якшою, однак і тут окремі моделі DDR5 та NVMe SSD додали в ціні десятки відсотків.

Графік зростання цін на оперативну пам’ять

Масштаб проблеми добре ілюструє стан запасів. Якщо кілька років тому дистриб’ютори мали резерви DRAM на 15-17 тижнів уперед, то наприкінці 2025 року ці запаси скоротилися до 2-4 тижнів постачання. Виробники Micron і SK hynix публічно повідомляли про рівень запасів менше ніж на 8 тижнів, а деякі клієнти отримують квоти на пам’ять буквально на кілька годин. За рік ціни на DRAM зросли майже на 172%, випередивши навіть темпи подорожчання золота.

У практичному вимірі це означає, що комплект DDR5 на 64 ГБ уже коштує понад 500 доларів, тобто дорожче за ігрову консоль PlayStation 5. На українському ринку це також добре помітно: популярний бюджетний набір DDR5 із двох планок по 16 ГБ, який на початку осені коштував близько 5900 гривень, нині продається за 11 000 гривень. Зростання ціни становить понад 5100 гривень, або близько 86%, а в преміумсегменті подекуди фіксують подорожчання у два рази і більше.

Чому це не просто "жадібність виробників"

На перший погляд може здатися, що виробники оперативної пам’яті просто користуються ситуацією і без пояснень підвищують ціни. Проте нинішня криза на ринку RAM має значно глибші причини й не зводиться до бажання компаній заробити більше на звичайних покупцях. Насправді змінюється сама логіка того, для кого і з якою метою виробляється пам’ять.

Протягом багатьох років споживчий ринок — персональні комп’ютери, ноутбуки, ігрові системи — був основним напрямком для виробників DRAM. Але сьогодні він втрачає пріоритет. Великі компанії дедалі активніше переорієнтовують свої виробничі потужності на сегменти, де прибуток стабільніший, обсяги закупівель значно більші, а фінансові ризики — менші. Йдеться насамперед про сервери, дата-центри та інфраструктуру для штучного інтелекту.

Найбільший у світі дата-центр ІІ

Один великий AI-клієнт або хмарний провайдер може закуповувати обсяги пам’яті, порівнянні з потребами сотень тисяч або навіть мільйона звичайних комп’ютерів. При цьому такі покупці укладають довгострокові контракти, гарантують виробникам стабільний попит і готові платити значно більше за спеціалізовані типи пам’яті. У порівнянні з цим роздрібний ринок, де попит коливається, а ціни постійно тиснуть конкуренти, виглядає для виробників менш привабливим.

У результаті потужності, які раніше працювали на масове виробництво споживчої DDR4 або DDR5, поступово спрямовуються на випуск серверної пам’яті та високошвидкісних рішень для AI. Паралельно компанії скорочують або повністю згортають виробництво старіших стандартів, навіть якщо попит на них з боку користувачів ще зберігається. Це створює дефіцит не тому, що люди раптово почали купувати більше RAM, а тому, що її просто стає менше на ринку.

Де тут штучний інтелект і чому він усе ламає

Штучний інтелект став ключовим фактором, який радикально змінив баланс на ринку оперативної пам’яті. Сучасні AI-системи — від великих мовних моделей до сервісів обробки зображень і відео — потребують не просто багато пам’яті, а величезних обсягів надшвидкої RAM, яка має працювати без затримок і з максимальною пропускною здатністю. Для цього використовують спеціалізовані типи пам’яті, зокрема HBM та серверні модулі DDR5, виробництво яких значно складніше і дорожче.

Масштаби споживання пам’яті в AI-сегменті кардинально відрізняються від звичайного ринку. Один сучасний сервер або стійка для навчання чи обслуговування AI-моделей може містити десятки терабайтів пам’яті. У перерахунку це означає, що один дата-центр здатен "поглинути" обсяг RAM, якого вистачило б для сотень тисяч або навіть понад мільйона ноутбуків.

Саме тут і виникає головний конфлікт. Виробництво пам’яті — це не безмежний процес. Кількість заводів, обладнання і кремнієвих пластин обмежена, а переорієнтація ліній займає роки й потребує мільярдних інвестицій. Тому кожен завод, який сьогодні працює на AI-пам’ять або серверні рішення, фактично зменшує обсяг пам’яті, доступної для звичайних ПК, ноутбуків і ігрових систем.

Кого це торкнеться найбільше

Зростання цін на оперативну пам’ять виходить далеко за межі вузького кола ентузіастів або геймерів. RAM є базовим компонентом практично всієї сучасної електроніки, тому наслідки дефіциту та подорожчання відчують майже всі категорії користувачів — просто з різною інтенсивністю.

Насамперед це звичайні користувачі ноутбуків і настільних ПК. Навіть бюджетні моделі дедалі частіше комплектують мінімальним обсягом пам’яті, без можливості простого апгрейду. Якщо раніше збільшення RAM було відносно недорогим способом "оживити" комп’ютер, то тепер така модернізація може коштувати непропорційно дорого або взагалі втратити сенс.

Окремо постраждають школярі та студенти, для яких доступна техніка є критично важливою. Навчальні ноутбуки, що ще кілька років тому можна було купити у базовій конфігурації та згодом доукомплектувати, нині або дорожчають одразу, або залишаються з мінімальними характеристиками, що швидко перестають відповідати вимогам сучасного софту.

Суттєвий удар припадає й на бізнес. Компанії, які оновлюють парк техніки для офісів, контакт-центрів, інженерних або креативних команд, змушені або збільшувати бюджети, або відкладати оновлення. Це впливає на продуктивність і в довгостроковій перспективі може коштувати дорожче, ніж своєчасна закупівля обладнання.

Не оминає ситуація і геймерів та стримерів. Ігрові ПК традиційно потребують значних обсягів оперативної пам’яті, а сучасні ігри дедалі частіше орієнтуються на 32 ГБ і більше. Подорожчання RAM автоматично тягне за собою зростання вартості всієї збірки, навіть якщо інші компоненти не змінюються.

Ефект відчують навіть ті, хто не планує купувати комп’ютер. Смартфони, ігрові консолі та інша споживча електроніка також використовують DRAM та її похідні. Коли пам’ять дорожчає на глобальному рівні, виробники або закладають ці витрати у фінальну ціну пристрою, або економлять на конфігурації, залишаючи мінімальні обсяги RAM у моделях масового сегмента.

Один із фахівців ринку комплектуючих, який погодився прокоментувати ситуацію "Телеграфу", пояснює: "Оперативна пам’ять — це, по суті, фундамент будь-якого пристрою. Коли вона дорожчає, ефект помножується, тобто зростає ціна не одного компонента, а всієї екосистеми техніки".

Який вигляд має оперативна пам’ять

Крім того, він зазначає:

"Ми зі свого боку вже бачимо, як виробники закладають дефіцит пам’яті у довгострокові контракти. Тому навіть якщо попит з боку споживачів знизиться, на швидке повернення цін до минулих я б не розраховував"..

Що буде з цінами у 2026 році

Фахівець ринку комп’ютерних комплектуючих, який працює з імпортом і дистрибуцією оперативної пам’яті у коментарі "Телеграфу" зазначає, що у 2026 році передумов для суттєвого зниження цін на RAM наразі немає.

"Це не тимчасовий ціновий перегин. Це зміна структури ринку, ми можемо вже про це впевнено говорити. Виробничі потужності розподілили під довгострокові контракти. А споживчий сегмент, індивідуальні замовники пріоритетними вже не є", — каже Ігор.

За його словами, навіть потенційне зростання загального обсягу виробництва не означатиме автоматичного здешевлення пам’яті для звичайних користувачів.

"Будь-яке додаткове виробництво насамперед спрямовується у серверний сегмент і під ШІ-навантаження. Це ринки з фіксованими контрактами, високою маржинальністю та мінімальними ризиками для виробника", — пояснює експерт.

Окремо він наголошує, що запуск нових фабрик не може швидко змінити ситуацію.

"Цикл створення DRAM-виробництва вимірюється роками. Навіть за оптимістичного сценарію нові потужності почнуть впливати на баланс попиту і пропозиції не раніше другої половини 2027 або 2028 року. Хоча, я б навіть на 2028 не розраховував", — зазначає фахівець.

Єдиним фактором, який теоретично міг би змінити тенденцію, експерт називає різке охолодження ринку штучного інтелекту, однак поки що таких сигналів немає.

"Ми ж зараз бачимо зовсім іншу картину. ШІ-проєкти вже на кілька років вперед сплановані, пам’яті в їхні бюджети закладається наперед, а виробники оперативки розподіляють обсяги під ці замовлення", — каже він.

У цьому контексті очікування повернення цін до рівня попередніх років виглядають нереалістичними.

"Базовий сценарій для цього, 2026 року, – абсолютно стабільні високі ціни. Можливо, будуть незначні коливання, але системного здешевлення не буде",— підсумовує експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у 2026 році на тлі уповільнення інфляції до 6,6%, яке прогнозує Національний банк України, депозитні ставки можуть знизитися. Різкого падіння не очікується, проте зменшення на 1-2% виглядає цілком реалістичним.