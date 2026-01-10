Цены взлетят на 30%? Какое подорожание может ожидать украинцев и почему

На стоимость продуктов сейчас сильно влияют отключения

В настоящее время одним из важнейших ценообразующих факторов на продуктовом рынке Украины есть отключения света. Так как их наличие значительно повышает цены.

Об этом заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал "Телеграфу "в материале "20 тысяч гривен в месяц" в трубу": сколько стоит прокормить генератор и как это ударит по кошелькам".

Что нужно знать:

Уменьшение интенсивности отключений света может снизить цены на продукты почти на 10%

Ежедневные длительные "блэкауты" увеличивают себестоимость продуктов в разы

По словам Марчука, сейчас графики отключений решают все. Так как рост цен достаточно сильно от них зависит. Эксперт объясняет: "Если свет будут выключать на несколько часов трижды или четыре раза в неделю – продукты вырастут в цене не более чем на 7%. Но если отключения будут продолжаться по 8 часов ежедневно, подорожание может достигнуть 30%".

Выходит, что есть несколько сценариев влияния на цены. При этом даже эпизодические отключения прибавляют несколько процентов стоимости. Ежедневные восьмичасовые блэкауты могут увеличить стоимость продуктов почти втрое, говорит Марчук.

Напомним, что в скором времени в Украине может подорожать популярный фрукт.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда и на сколько может подорожать белокочанная капуста и почему ее стоимость сейчас удивляет даже экспертов.