От 45 грн за банку: в каком магазине искать акционные цены на рыбные консервы

Скидка будет действовать еще неделю

В сети АТБ стартовала акция на рыбные консервы. Можно найти несколько видов сардины и скумбрии по цене меньше на 30%.

Акция будет действовать до 20 января. Подробнее об этом написал "Телеграф", взяв актуальные цены в интернет-магазине.

Среди предложений акций есть натуральная сардина атлантическая с маслом от ТМ "Своя линия" весом 240 граммов. Сейчас ее можно купить за 45,90 гривны, что на 20 гривен дешевле обычной цены. Также по сниженной цене доступна сардина в томатном соусе того же производителя – теперь 46,70 гривны вместо 66,90 гривны. Сардина бланшированная в масле тоже подешевела: 48,10 гривны вместо 68,90 гривны.

По этой же акции можно купить скумбрию в масле от "Своя линия". Ее цена снизилась с 76,90 гривны до 53,70 гривны.

Что подешевело в АТБ. Фото: АТБ

Такие скидки должны продержаться до 20 января.

