Стратегия НБУ или дефицит финансов: что действительно давит на курс доллара

Гривна продолжает терять позиции

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 16 января в размере 43,39 гривны, что на 27 копеек больше сегодняшнего. Продолжающееся падение национальной валюты имеет несколько причин.

Что нужно знать:

НБУ установил официальный курс доллара на уровне 43,39 гривны

Основными причинами девальвации является дефицит внешнего финансирования и падение евро

Прогноз безналичного курса составляет 43,5-44 гривны за доллар

Об этом "Телеграфу" рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин. Не следует забывать, что в мире евро падает против доллара.

"Фактор роста курса мы понимаем – не хватает внешнего финансирования. То, о чем долго говорили в прошлом году, и будто вопрос был снят после согласования для нас 90 млрд евро со стороны ЕС еще 18 декабря 2025-го, однако в январе оно обросло деталями по использованию. Стало понятно, что бюджетного финансирования понадобилось больше, плюс сегодня Рада провалила голосование под кредитование МВФ и программу Ukraine Facility", – объяснил Шевчишин.

Он отметил, что девальвируя гривну, НБУ экономит валютные резервы и улучшает возможности конвертации внешнего финансирования Украины.

"Поскольку Нацбанк дирижирует рынком и только он видит зону тяготения, то судя по текущей динамике курса, можно ожидать безналичного рынка в пределах 43,5-44 гривны за доллар на текущем этапе. И не забываем, что в мире евро падает против доллара, поэтому НБУ судя по всему изменил стратегию – зафиксировал евро и подтягивает доллар вверх. Поэтому для нашего валютного рынка будут играть два фактора: стратегия Нацбанка и динамика в паре евро/доллар", – спрогнозировал аналитик.

