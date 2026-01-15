Стратегия НБУ или дефицит финансов: что действительно давит на курс доллара
Гривна продолжает терять позиции
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 16 января в размере 43,39 гривны, что на 27 копеек больше сегодняшнего. Продолжающееся падение национальной валюты имеет несколько причин.
Что нужно знать:
- НБУ установил официальный курс доллара на уровне 43,39 гривны
- Основными причинами девальвации является дефицит внешнего финансирования и падение евро
- Прогноз безналичного курса составляет 43,5-44 гривны за доллар
Об этом "Телеграфу" рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин. Не следует забывать, что в мире евро падает против доллара.
"Фактор роста курса мы понимаем – не хватает внешнего финансирования. То, о чем долго говорили в прошлом году, и будто вопрос был снят после согласования для нас 90 млрд евро со стороны ЕС еще 18 декабря 2025-го, однако в январе оно обросло деталями по использованию. Стало понятно, что бюджетного финансирования понадобилось больше, плюс сегодня Рада провалила голосование под кредитование МВФ и программу Ukraine Facility", – объяснил Шевчишин.
Он отметил, что девальвируя гривну, НБУ экономит валютные резервы и улучшает возможности конвертации внешнего финансирования Украины.
"Поскольку Нацбанк дирижирует рынком и только он видит зону тяготения, то судя по текущей динамике курса, можно ожидать безналичного рынка в пределах 43,5-44 гривны за доллар на текущем этапе. И не забываем, что в мире евро падает против доллара, поэтому НБУ судя по всему изменил стратегию – зафиксировал евро и подтягивает доллар вверх. Поэтому для нашего валютного рынка будут играть два фактора: стратегия Нацбанка и динамика в паре евро/доллар", – спрогнозировал аналитик.
