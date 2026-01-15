Стратегія НБУ чи дефіцит фінансів: що насправді тисне на курс долара

Гривня продовжує втрачати позиції

Національний банк України встановив офіційний курс долара на 16 січня у розмірі 43,39 гривні, що на 27 копійок більше сьогоднішнього. Падіння національної валюти має кілька причин.

Що треба знати:

НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 43,39 гривні

Основними причинами девальвації є дефіцит зовнішнього фінансування та падіння євро

Прогноз безготівкового курсу становить 43,5-44 гривні за долар

Про це "Телеграфу" розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. Не варто забувати, що у світі євро падає проти долара.

"Фактор зростання курсу ми розуміємо – не вистачає зовнішнього фінансування. Те, про що довго говорили торік, й ніби питання було знято після погодження для нас 90 млрд євро з боку ЄС ще 18 грудня 2025-го, однак у січні воно обросло деталями щодо використання. Стало зрозуміло, що бюджетного фінансування знадобиться більше, плюс сьогодні Рада провалила голосування під кредитування МВФ і програму Ukraine Facility", – пояснив Шевчишин.

Він зазначив, що девальвуючі гривню, НБУ економить валютні резерви та покращує можливості для конвертації зовнішнього фінансування України.

"Оскільки Нацбанк диригує ринком і тільки він бачить зону тяжіння, то судячи з поточної динаміки курсу, можна очікувати безготівкового ринку в межах 43,5-44 гривні за долар на поточному етапі. Й не забуваємо, що у світі євро падає проти долара, тому НБУ судячи з усього змінив стратегію – зафіксував євро та підтягує долар в гору. Тож для нашого валютного ринку гратимуть два фактори: стратегія Нацбанку та динаміка в парі євро/долар", – спрогнозував аналітик.

