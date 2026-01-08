Курс в Украине прыгнул по двум причинам: почему гривна упала ниже 43 за доллар и что дальше

Сколько нужно, столько и сделают, объясняет финансовый аналитик

Украинская валюта активно дешевеет с начала года. 1 января гривна начала 2026 год официальным курсом к доллару на уровне 42,35 грн/$, к евро — 49,79 грн/€. Но по итогам сегодняшних торгов на межбанке Нацбанк установил на завтра, 9 января, их на 42,9904 грн/$ и 50,1762 грн/€ соответственно.

Официальный курс гривны к евро и доллару 9 января 2026

При этом в течение торгов на основной площадке межбанковского валютного рынка (Bloomberg) был пробит новый психологический уровень и котировки достигали 43,115 грн/$.

Из-за чего стремительно росли наличные курсы. По доллару средние цены на покупку/продажу сегодня, 8 января, достигли 42,65-43,30 грн/$, а максимальная на вечер достигла 43,70 грн/$. По евро средние были в пределах 49,86-50,63 грн/€, а максимальная достигла 51,05 грн/€. Еще одна психологическая отметка (51 грн/€) преодолена.

Ощущается увеличение спроса на доллар, но не катастрофическое: с прошлогоднего среднего уровня объем торгов на межбанке (площадка Bloomberg) в районе 200 млн, вчера он вырос до $217,3 млн, а сегодня до $265,9 млн, то есть на треть.

Это сегодня считается первой причиной удорожания американской валюты – увеличение валютного спроса бизнеса на фоне уменьшения долларовых продаж от украинских экспортеров в начале нового года. Вторая – это текущее удешевление евро на мировом рынке с уровней 1,17 до 1,16. Нацбанк пытается манипулировать курсами гривна/доллар и гривна/евро так, чтобы сильно не завышать их на пиках и не сдерживать удорожание импортных товаров и рост инфляции.

Напомним: в Украине на межбанке нет прямых торгов в паре гривна/евро, а курс евровалюты определяется умножением текущего значения курса гривна/доллар на мировой доллар/евро. Поэтому НБУ старается занижать то одно, то другое значение, чтобы сбалансировать девальвацию гривны к обеим валютам.

"Было три варианта: первый — держать доллар и спускать курс евро, второй — держать евро и поднимать доллар, третий — поднимать евро и доллар. Нацбанк выбрал варианты два и три. Тянет вверх и евро, и доллар. Хотя еще в 20-х числах декабря сдерживал изо всех сил и сбивал курс доллара грн/$", — прокомментировал "Телеграфу" текущую ситуацию финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

В таких условиях на рынке не исключают и дальнейшего снижения гривны и удорожания обеих инвалют.

"Можем дойти до уровней обозначенных, как говорят "партией и правительством". Сколько надо, столько и сделают. Валютный рынок дефицитный и регулируется интервенциями Нацбанка. Чисто технически можем достигнуть 44 грн за доллар в перспективе. Но и 43 грн/$ должны, что называется, прощупать и привыкнуть. Как и до 50 грн за евро", — спрогнозировал Шевчишин.

