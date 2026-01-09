Официальный курс доллара впервые перевалил за 43 грн: почему и что будет дальше

Специалисты не исключают дальнейшего снижения гривны

В пятницу, 9 января, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 12 января в размере 43,0757 гривны. Американская валюта впервые в истории превысила 43 гривны. Падение национальной валюты имеет под собой две причины.

Также оно является следствием политики НБУ. Об этом "Телеграфу" рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Официальный курс валют на 12 января

Ощущается увеличение спроса на доллар, но не катастрофическое: с прошлогоднего среднего уровня объем торгов на межбанке (площадка Bloomberg) в районе 200 млн, вчера он вырос до $217,3 млн, а сегодня до $265,9 млн, то есть на треть.

Это сегодня считается первой причиной удорожания американской валюты – увеличение валютного спроса бизнеса на фоне уменьшения долларовых продаж от украинских экспортеров в начале нового года. Вторая – это текущее удешевление евро на мировом рынке с уровней 1,17 до 1,16.

Андрей Шевчишин. Фото: Facebook

"Было три варианта: первый — держать доллар и спускать курс евро, второй — держать евро и поднимать доллар, третий — поднимать евро и доллар. Нацбанк выбрал варианты два и три. Тянет вверх и евро, и доллар. Хотя еще в 20-х числах декабря сдерживал изо всех сил и сбивал курс доллара грн/$", — пояснил Шевчишин.

В таких условиях на рынке не исключают и дальнейшего снижения гривны и удорожания обеих инвалют.

"Можем дойти до уровней обозначенных, как говорят "партией и правительством". Сколько надо, столько и сделают. Валютный рынок дефицитный и регулируется интервенциями Нацбанка. Чисто технически можем достигнуть 44 грн за доллар в перспективе. Но и 43 грн/$ должны, что называется, прощупать и привыкнуть. Как и до 50 грн за евро", — спрогнозировал финансовый аналитик.

Напомним, 8 января курс доллара и евро достиг своего максимума в начале 2026 года. Да, доллар сейчас по 43 грн, а евро — по 50 грн. Однако эксперты успокаивают, отмечая, что этот скачок — сезонное явление.