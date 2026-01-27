Укр

Обвал цен в "Сильпо": какие товары можно купить по скидке до 50% сейчас

Акция обновляются еженедельно

Акционные предложение в супермаркетах позволяют экономить значительные средства. В частности, часто устанавливает скидки сеть "Сильпо".

"Телеграф" рассказывает о 10 товарах в сети "Сильпо", которые можно купить по привлекательной цене до 28 января. Все они входят в программу "цінотижики", которая обновляется каждую неделю.

  • Гель для стирки "Perwoll" Сolor (4л) — 499 вместо 999 (скидка 50%)
  • Свекла вареная (300г) — 24 гривны вместо 64 (скидка 62%)
  • Куриное бедро "Эпикур" (100г) — 16 гривен вместо 21 (скидка 21%)
  • Селедка слабосоленая "Norsk Delikatesse" (100г) — 15 гривен вместо 22 (скидка 31%)
  • Чипсы Lay's (120г) — 44 вместо 72 (скидка 38%)
  • Консервированный зеленый горошек "Премия" (460г) — 41 вместо 61 (скидка 32%)
  • Сыр "Пирятин" "Король сыров" (100г) — 26 гривен вместо 53 (скидка 50%)
  • Арахис соленый жареный (500г) — 69 гривен вместо 119 (скидка 41%)
  • Сырок глазированный "Ферма" — 10 гривен вместо 19 (скидка 43%)
  • Колбаса "Алан" "Украинская" (350г) — 179 вместо 329 (скидка 46%)
Скидки в "Сильпо"

Почему продукты продают со скидкой?

Многие ошибочно полагают, что все скидки ставят только на товары, у которых подходят к концу сроки годности. Но чаще всего это не так. На самом деле для акций есть целый ряд других причин:

  • Освобождение полок для новых поставок.
  • Скидки привлекают покупателей (некоторые могут купить больше, чем планировали, или попробовать новые продукты)
  • Сезонные распродажи. В конце сезона продукты и товары, которые менее популярны, снижают в цене, чтобы продать быстрее.

