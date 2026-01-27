Обвал цен в "Сильпо": какие товары можно купить по скидке до 50% сейчас

Акция обновляются еженедельно

Акционные предложение в супермаркетах позволяют экономить значительные средства. В частности, часто устанавливает скидки сеть "Сильпо".

"Телеграф" рассказывает о 10 товарах в сети "Сильпо", которые можно купить по привлекательной цене до 28 января. Все они входят в программу "цінотижики", которая обновляется каждую неделю.

Гель для стирки "Perwoll" Сolor (4л) — 499 вместо 999 (скидка 50%)

Свекла вареная (300г) — 24 гривны вместо 64 (скидка 62%)

Куриное бедро "Эпикур" (100г) — 16 гривен вместо 21 (скидка 21%)

Селедка слабосоленая "Norsk Delikatesse" (100г) — 15 гривен вместо 22 (скидка 31%)

Чипсы Lay's (120г) — 44 вместо 72 (скидка 38%)

Консервированный зеленый горошек "Премия" (460г) — 41 вместо 61 (скидка 32%)

Сыр "Пирятин" "Король сыров" (100г) — 26 гривен вместо 53 (скидка 50%)

Арахис соленый жареный (500г) — 69 гривен вместо 119 (скидка 41%)

Сырок глазированный "Ферма" — 10 гривен вместо 19 (скидка 43%)

Колбаса "Алан" "Украинская" (350г) — 179 вместо 329 (скидка 46%)

Скидки в "Сильпо"

Почему продукты продают со скидкой?

Многие ошибочно полагают, что все скидки ставят только на товары, у которых подходят к концу сроки годности. Но чаще всего это не так. На самом деле для акций есть целый ряд других причин:

Освобождение полок для новых поставок.

Скидки привлекают покупателей (некоторые могут купить больше, чем планировали, или попробовать новые продукты)

(некоторые могут купить больше, чем планировали, или попробовать новые продукты) Сезонные распродажи. В конце сезона продукты и товары, которые менее популярны, снижают в цене, чтобы продать быстрее.

