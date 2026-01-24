АТБ снизил цены на ходовые товары. На чем можно сэкономить уже сейчас

Местами скидки достигли более 30%

Можно сэкономить немало денег, покупая продукты по акционным ценам. К примеру, в АТБ снизили стоимость популярных продуктов почти в половину.

"Телеграф" рассказывает о 10 товарах в сети АТБ, которые можно приобрести по выгодной цене до 4 февраля.

Что можно ухватить по выгодной цене:

Чай черный Graff (20 пакетиков в упаковке) разные вкусы отдают за 50,60 грн вместо 78,40 грн, а с картой АТБ цена составит 48,07 грн.

Чай по акции в АТБ

Капуста квашеная "Розумний вибір" 90 г стоит по скидке 71,80 грн, а с картой АТБ — 68,21 грн. Без акции стоимость составляет 102,90 грн.

Квашеная капуста по акции в АТБ

Конфеты "Roshen" Yummi Gummi разные вкусы весом 70 г сейчас стоят 27,30 грн, с картой АТБ — 25,94 грн. Уже с 5 февраля цена составит 37,60 грн.

Конфеты на скидках в АТБ

Кофе "Черная Карта Gold" растворимый сублимированный 120 г — акционная цена 195,40 грн вместо 265,90 грн, с картой АТБ — 185,63 грн.

Кофе растворимый на более низких в АТБ

Вино игристое "Galanti Prosecco" extra dry 10,5%, Италия 0,75 л со скидкой стоит 248,60 грн, с картой АТБ — 236,17 грн, а без скидок — 331,50 грн.

Вино игристое на акции в АТБ

Гель для стирки "WASH&FREE" универсальный жасмин и лаванда с марсельским мылом 4 кг сейчас на скидке по 181,90 грн, с картой АТБ — 172,81 грн. Цена без акции — 234,90 грн.

Гель для стирки на более низкие в АТБ

Макаронные изделия из твердых сортов пшеницы De Luxe Foods&Goods Selected 0,5 кг разные виды продают за 45,70 грн вместо 58,80 грн, с картой АТБ — 43,42 грн.

Макаронные изделия на скидках в АТБ

Масло оливковое из выжимок рафинированное "Своя Линия" 1 л по акции — 218,70 грн, с картой АТБ — 207,77 грн. Цена без скидки — 279,90 грн.

Масло оливковое на более низкие в АТБ

Сырки глазированные "Ферма" с разными вкусами 36 грн отдают за 14,70 грн вместо 18,50 грн, а с картой АТБ цена составит 13,97 грн.

Сырки по акции в АТБ

Масло сливочное "Ферма" с пониженной жирностью 53%, 180 г по акции 74,70 грн, с картой АТБ — 70,97. Без скидки 90,40 грн.

Масло в АТБ по акции сейчас

Эти акционные цены действуют до 4 февраля. Покупатели с картой АТБ получают дополнительную скидку на товары, что помогает сэкономить еще больше средств.

Акционные товары – это пророчка?

На самом деле нет, ведь в супермаркетах всегда есть акционные товары, и их новая цена не связана со сроком годности. Обычно продуктовые сети регулярно снижают цены на большую часть ассортимента по другим причинам, в частности, чтобы быстрее освободить места на полках для новой партии товара, стимулируя посетителей покупать.

Не следует путать уцененные товары — это действительно те, у которых срок годности подходит к концу, нарушена упаковка и т.д., и акционные товары. В любом случае, всегда внимательно проверяйте товары на сроки и чеки после покупок.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в "Сильпо" резко обвалились цены на сыр, молоко и рыбу.