Обвал цін у "Сільпо": які товари можна купити за знижкою до 50% зараз
Акція оновлюється щотижня
Акційні пропозиції в супермаркетах дозволяють економити значні кошти. Зокрема, часто встановлює знижки мережа "Сільпо".
"Телеграф" розповідає про 10 товарів у мережі "Сільпо", які можна купити за привабливою ціною до 28 січня. Усі вони входять до програми "цінотижики", яка оновлюється щотижня.
- Гель для прання "Perwoll" Сolor (4л) — 499 замість 999 (знижка 50%)
- Буряк варений (300г) — 24 гривні замість 64 (знижка 62%)
- Куряче стегно "Епікур" (100г) — 16 гривень замість 21 (знижка 21%)
- Оселедець слабосолона "Norsk Delikatesse" (100г) — 15 гривень замість 22 (знижка 31%)
- Чіпси Lay’s (120г) — 44 замість 72 (знижка 38%)
- Консервований зелений горошок "Премія" (460г) — 41 замість 61 (знижка 32%)
- Сир "Пирятин" "Король сирів" (100г) — 26 гривень замість 53 (знижка 50%)
- Арахіс солоний смажений (500г) — 69 гривень замість 119 (знижка 41%)
- Сирок глазурований "Ферма" — 10 гривень замість 19 (знижка 43%)
- Ковбаса "Алан" "Українська" (350г) — 179 замість 329 (знижка 46%)
Чому продукти продають зі знижкою?
Багато хто помилково вважає, що всі знижки ставлять тільки на товари, у яких добігають кінця терміни придатності. Але найчастіше це не так. Насправді для акцій є низка інших причин:
- Звільнення полиць для нових постачань.
- Знижки приваблюють покупців (деякі можуть купити більше, ніж планували, або скуштувати нові продукти)
- Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону продукти та товари, які менш популярні, знижують у ціні, щоб продати швидше.
