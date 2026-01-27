Обвал цін у "Сільпо": які товари можна купити за знижкою до 50% зараз

Акція оновлюється щотижня

Акційні пропозиції в супермаркетах дозволяють економити значні кошти. Зокрема, часто встановлює знижки мережа "Сільпо".

"Телеграф" розповідає про 10 товарів у мережі "Сільпо", які можна купити за привабливою ціною до 28 січня. Усі вони входять до програми "цінотижики", яка оновлюється щотижня.

Гель для прання "Perwoll" Сolor (4л) — 499 замість 999 (знижка 50%)

Буряк варений (300г) — 24 гривні замість 64 (знижка 62%)

Куряче стегно "Епікур" (100г) — 16 гривень замість 21 (знижка 21%)

Оселедець слабосолона "Norsk Delikatesse" (100г) — 15 гривень замість 22 (знижка 31%)

Чіпси Lay’s (120г) — 44 замість 72 (знижка 38%)

Консервований зелений горошок "Премія" (460г) — 41 замість 61 (знижка 32%)

Сир "Пирятин" "Король сирів" (100г) — 26 гривень замість 53 (знижка 50%)

Арахіс солоний смажений (500г) — 69 гривень замість 119 (знижка 41%)

Сирок глазурований "Ферма" — 10 гривень замість 19 (знижка 43%)

Ковбаса "Алан" "Українська" (350г) — 179 замість 329 (знижка 46%)

Знижки в "Сільпо"

Чому продукти продають зі знижкою?

Багато хто помилково вважає, що всі знижки ставлять тільки на товари, у яких добігають кінця терміни придатності. Але найчастіше це не так. Насправді для акцій є низка інших причин:

Звільнення полиць для нових постачань.

Знижки приваблюють покупців (деякі можуть купити більше, ніж планували, або скуштувати нові продукти)

(деякі можуть купити більше, ніж планували, або скуштувати нові продукти) Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону продукти та товари, які менш популярні, знижують у ціні, щоб продати швидше.

