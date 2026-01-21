Ловите момент: продукты и товары, которые можно купить в "Сильпо" сегодня по приятным скидкам

Местами скидки составляют более 60 процентов

В сети супермаркетов "Сильпо" появился обновленный перечень акций, который охватывает как популярные продукты питания, так и товары для дома. Скидки касаются различных категорий и в отдельных случаях достигают более 60%.

"Телеграф" сообщает об акционных предложениях в сети "Сильпо". В среду, 21 января, со скидками можно приобрести 10 различных товаров.

Покупатели могут приобрести следующие позиции по сниженным ценам:

Крем-сыр Philadelphia с зеленью, 195 г — 119,00 грн вместо 229,00 грн (-48%);

— 119,00 грн вместо 229,00 грн (-48%); Сок Happy Day "Мультивитамин", 1 л — 84,99 грн при покупке двух единиц;

— 84,99 грн при покупке двух единиц; Тунец Fish Line салатный в собственном соке, 160 г – 53,99 грн вместо 77,49 грн (-30%);

– 53,99 грн вместо 77,49 грн (-30%); Филе индейки охлажденное, 100 г — 32,78 грн вместо 43,14 грн (-24%);

— 32,78 грн вместо 43,14 грн (-24%); Снеки Natural Garden – жареные нори со вкусом соуса терияки, 5 г – 24,99 грн вместо 45,79 грн (-45%);

– 24,99 грн вместо 45,79 грн (-45%); Семга слабосоленая "Премия", нарезка, 100 г — 169,15 грн вместо 199,00 грн (-15%).

Акционные ценники. Фото: "Сельпо"

Среди замороженных и готовых блюд доступны акционные предложения:

Чикен боли Ходоровский, замороженные, 400 г — 99,90 грн вместо 179,00 грн (-44%);

— 99,90 грн вместо 179,00 грн (-44%); Гороховый суп в упаковке, 350 г – 45,98 грн вместо 62,99 грн (-27%);

– 45,98 грн вместо 62,99 грн (-27%); Гьодза Asian Xata с курицей, кукурузой и морковью, 800 г — 179,00 грн вместо 299,00 грн (-40%);

— 179,00 грн вместо 299,00 грн (-40%); Гьодза Asian Xata с говядиной и луком, 800 г – 179,00 грн вместо 299,00 грн (-40%).

Кроме продуктов питания, скидки действуют и на товары для дома:

Капсулы для стирки ProWash "Горная свежесть", 60 штук по 15 г — 229,00 грн вместо 599,00 грн (-62%);

— 229,00 грн вместо 599,00 грн (-62%); Салфетки бумажные Kleenex Family в коробке, 150 шт — 64,99 грн вместо 89,99 грн (-28%).

Почему на товары ставят "желтые" ценники

Часть покупателей считает, что скидки в магазинах касаются исключительно продукции с приближающимся сроком годности. В то же время торговые сети часто пересматривают цены на различные категории товаров по другим соображениям — в частности, для обновления ассортимента и более быстрого размещения новых поставок, поощряя клиентов активнее делать покупки, как написали в "Новости. Live".

