Цены на АЗС ползут вверх: почему дизель и бензин дорожают и будет ли в Украине дефицит

Эксперты рынка озвучили прогнозы по стоимости топлива

В Украине фиксируют рост не только на зарядку для электрокаров, но и на горючее – на заправках постепенно дорожают бензин и дизель, а эксперты говорят о сохранении потенциала для дальнейшего повышения. На динамику цен влияет сразу несколько факторов — от ситуации на мировом рынке нефти до налоговых изменений внутри страны.

"Телеграф" расскажет, почему в Украине дорожает горючее, что говорят эксперты о возможном дальнейшем росте цен на АЗС, как на стоимость влияют акцизы и мировые рынки, а также существуют ли риски дефицита ресурса в ближайшее время.

Толкающий цены на горючее вверх

По оценкам экспертов, на украинском рынке горючего сохраняется потенциал для дальнейшего роста цен на автозаправочных станциях. Уже в ближайшую неделю бензин и дизель могут подорожать примерно на 1 гривну за литр.

Об этом в комментарии Укринформ заявил директор консалтинговой группы А95 Сергей Куюн. По его словам, основной причиной является рост закупочных цен на топливо, которое напрямую связано с динамикой мирового рынка нефти и нефтепродуктов.

Они, в свою очередь, сформированы в соответствии с динамикой мирового рынка нефти и нефтепродуктов, которые в течение января выросли на 10%. Сергей Куюн

Куюн отметил, что потенциал роста на уровне около 1 грн за литр сохраняется, по меньшей мере, в ближайшую неделю. В то же время, он не исключил, что после этого цены могут пойти вверх и дальше, особенно на бензин, где сейчас наблюдается повышенный спрос на фоне ограниченных поставок.

Дополнительным фактором давления на цены остаются налоговые конфигурации. В 2026 г. в Украине продолжается поэтапное повышение акцизов в соответствии с планом гармонизации законодательства с нормами Европейского Союза. Об этом сообщил народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Леонов в эфире программы "День.LIVE".

Алексей Леонов, депутат "Слуги народа"

По его словам, обновленный порядок расчета акцизов касается не только табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет, но и топлива. Повышение ставок является частью долгосрочной стратегии, которая реализуется с 2018 года и предусматривает ежегодный постепенный рост налоговой нагрузки.

Леонов уточнил, что Верховная Рада и правительство приняли решение растянуть темпы повышения акцизов до 2029 года вместо 2027, чтобы смягчить влияние на потребителей. В то же время с 1 января 2026 года акцизные изменения должны прибавить к цене горючего на АЗС еще 1,5-2,5 гривны за литр, хотя эксперты допускают более плавную динамику роста.

Как изменились цены на АЗС по состоянию на 27 января

По состоянию на вторник, 27 января, бензин марки А-95 подорожал на 15 копеек – до 59,71 грн за литр, а дизельное топливо также прибавило 15 копеек и стоит в среднем 59,39 грн за литр.

В целом на рынке зафиксирована такая средняя стоимость горючего:

бензин А-95 премиум подорожал на 9 копеек — до 64,2 грн за литр,

бензин А-95 — до 59,71 грн за литр (+15 коп.),

бензин А-92 — до 57,9 грн за литр (+18 коп.).

Дизельное топливо стоит в среднем 59,39 грн за литр, что также на 15 копеек больше, чем несколько дней назад. Автогаз подорожал незначительно – на 3 копейки, до 38,32 грн за литр по сравнению с 22 января.

Средние цены на топливо в Украине

В то же время, цены существенно отличаются в зависимости от сети автозаправочных станций. В частности, в сети АО "Укрнафта" бензин А-95 и дизельное горючее стоят по 59,99 грн за литр, а автогаз — 38,47 грн. В сети U.GO цены ниже: бензин А-95 и дизель – по 58,9 грн за литр, автогаз – 36,9 грн.

В премиальных сетях цены остаются выше. Так, на АЗС OKKO бензин А-95 и дизельное топливо стоят по 62,99 грн/л, автогаз — 39,99 грн. Аналогичные цены зафиксированы и в сети WOG: 62,99 за литр бензина А-95 и дизеля, 39,98 за литр автогаза. В сети BVS бензин и дизель также продают по 62,99 грн. за литр, а автогаз стоит 37,99 грн.

Самые низкие цены среди крупных сетей предлагает БРСМ-Нефть. Там бензин А-95 стоит 57,06 грн за литр, дизельное топливо – 55,49 грн, а автогаз – 36,43 грн за литр.

Для сравнения, еще в четверг, 22 января, средняя цена бензина А-95 составила 59,56 грн. за литр, а дизельного горючего — 59,24 грн.

Есть ли риски дефицита топлива

Несмотря на постепенное повышение цен на автозаправочных станциях, оснований для беспокойства относительно возможного дефицита топлива в Украине пока нет. Рынок работает стабильно и полностью обеспечен необходимым ресурсом, сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.

По словам Колесника, ключевую роль в стабильности рынка играет диверсификация путей снабжения, обеспечивающая регулярную логистику светлых нефтепродуктов и непрерывное покрытие потребностей потребителей даже в условиях военных рисков.

Традиционно январь периодом низкого сезонного потребления. Однако нынешние реалии, в том числе активная работа генераторов, поддерживают спрос на топливо. Несмотря на это, благодаря слаженным действиям правительства и операторов рынка этот спрос стабильно покрывается. Николай Колесник

Николай Колесник, заместитель министра энергетики Украины

Колесник сообщил, что с начала года в Украину уже импортировано более 344 тысяч тонн горючего. Он также отметил важную роль внутреннего производителя в общем балансе рынка. Снабжение осуществляется автомобильным, железнодорожным и морским транспортом, что позволяет быстро переориентировать логистические маршруты в случае локальных ограничений.

