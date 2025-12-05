Бензин, дизель, автогаз: что спасет цены от коллапса этой зимой и чего владельцы АЗС боятся больше, чем акцизов

Операторы рынка боятся повышать цены, а мертвый сезон спасет кошельки водителей

Горючее должно подорожать на несколько гривен с Нового года из-за повышения акцизов, но этого не произойдет — такой неожиданный прогноз дал Леонид Косянчук, президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов и гендиректор сети SunOil. Эксперт рассказал, почему премиальные АЗС раздают скидки по 5-6 гривен, когда дискаунтеры продают дизель на 8-9 гривен дешевле, и что действительно спасет украинский топливный рынок от коллапса этой зимой.

Водители привыкли к скачкам цен на заправках, но в этот раз ситуация другая. Декабрь, январь и февраль — мертвый сезон для АЗС, когда потребление резко падает, а операторы рынка больше боятся потерять клиентов, чем компенсировать рост акцизов. Леонид Косянчук объяснил журналистам "Телеграфа" в блицинтервью, почему даже логистические проблемы на границе и мобилизация дальнобойщиков не "взломают" рынок.

Какие цены ждут водителей до конца года и после Нового года?

Леонид Косянчук

— Прогнозировать цены сейчас неблагодарное дело. Могу сказать только о предпосылках. Во-первых, мы сами себе перекрыли поставки из Болгарии, Румынии и Молдовы. Это сделали премиальные сети, которые и являются основными импортерами. Они заблокировали этот канал, ссылаясь на российское происхождение дизельного горючего оттуда.

Хорошая новость – это направление разблокировано. Плохая — остались проблемы с логистикой. Многие водители мобилизованы, машины стоят без водителей. А те, кто ездит, не очень хотят ехать из-за задержек на границе.

Но цены стабилизировались. Если учитывать скидки, которые дают премиальные сети — вплоть до 5-6 гривен на литре, то запас у них серьезный. Разница между оптовыми и розничными ценами велика. Сегодня дизельное горючее можно купить в дискаунтерах на 8-9 гривен дешевле, чем у премиальных сетей. Есть запас "прочности".

Почему большой запас по марже не приведет к удорожанию?

— Имея такой запас и ввиду мертвого сезона, вряд ли цены повысят. Декабрь, январь и почти весь февраль – это мертвое потребление, оно намного уменьшается.

Есть важный показатель – затраты на литр проданного горючего. В числителе – условно постоянные затраты на содержание АЗС, в знаменателе – количество литров. Это оказывает большое влияние на экономику продаж. Расход АЗС на обработку одного литра увеличивается, если уменьшается количество проданных литров.

Поэтому я не уверен, что с Нового года даже при увеличении акцизов будут повышать цены. Если и будут колебания, то незначительные копейки на литре, а не гривны. Оснований для повышения цен почти нет, а если повысить — уменьшится количество продаж, что окажет негативное влияние на экономику.

То есть операторы не будут играть с ценами из-за страха потерять клиентов?

— Вот именно. Текущие цены сохранятся – на дизель, автогаз и 95-й бензин. Плюс-минус могут быть колебания из-за волатильности внешнего рынка, но не столь значительны, о которых стоит говорить сегодня.

Все зависит от потребления в Европе и мировой тенденции. Знаем же, что с приходом Трампа все очень волатильно и неспокойно.

Какая ситуация у России с топливом — грозит ли им глубокий кризис (поскольку республики Коми и Бурятия уже без бензина остались)?

– В России приоритет – обеспечение армии для ведения боевых действий. Руководству РФ совершенно безразлично, как чувствует себя население, тем более в депрессивных регионах типа Бурятии или Коми.

Не стоит забывать, что у России сотни нефтеперерабатывающих предприятий. Сегодня у них большие проблемы с экспортом нефти. Где-то мы что-то повредили, где-то остановили. Но все равно очень широкая сеть нефтеперерабатывающих заводов и нефтедобычи.

Говорить, что будет кризис, который приведет к прекращению боевых действий или изменению политики в России, я этого не вижу. У них совсем другие приоритеты, чем у нормальных людей.

Как ситуация вокруг Венесуэлы может повлиять на нефть?

— В Венесуэле тяжелая нефть, которая не сильно влияет на европейский рынок. Уже разработаны альтернативные пути ввиду отказа от российской нефти большинством стран.

Безусловно, если будут большие колебания цен на нефть в мире и Европе, мы будем от этого страдать. Но это делается с задержкой во времени, а там будет видно, как мы выйдем из мертвого сезона – тогда будет совсем другое.

Какова формула стабильности цен на горючее этой зимой?

- Я не вижу топливного кризиса в Украине. Рынок сам себя вытянет, если государство не будет вмешиваться в эти процессы. Так же, как он вытащил себя в 2022 году.

Помните, в апреле-мае 2022 уже были такие цены, как сегодня. Сейчас 95-й бензин стоит 58 гривен 37 копеек, дизтопливо — 58 гривен 38 копеек, автогаз — 35 гривен 05 копеек по данным Минфина. Такое и сохранится до конца года.

Средние цены на топливо по Украине

Хотя в действительности введение дополнительных акцизов с Нового года создает предпосылки для подорожания на две гривны минимум. Но операторы, думаю, этого не будут реализовывать. В январе-феврале точно не будут подниматься. Я бы лично не поднимал эти цены.

