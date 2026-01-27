Ціни на АЗС повзуть вгору: чому дизель і бензин дорожчають та чи буде в Україні дефіцит

Експерти ринку озвучили прогнози щодо вартості палива

В Україні фіксують зростання не лише на зарядку для електрокарів, а й на пальне — на заправках поступово дорожчають бензин і дизель, а експерти говорять про збереження потенціалу для подальшого підвищення. На динаміку цін впливають одразу кілька факторів — від ситуації на світовому ринку нафти до податкових змін усередині країни.

"Телеграф" розповість, чому в Україні дорожчає пальне, що кажуть експерти про можливе подальше зростання цін на АЗС, як на вартість впливають акцизи та світові ринки, а також чи існують ризики дефіциту ресурсу найближчим часом.

Що штовхає ціни на пальне вгору

За оцінками експертів, на українському ринку пального зберігається потенціал для подальшого зростання цін на автозаправних станціях. Уже протягом найближчого тижня бензин і дизель можуть подорожчати приблизно на 1 гривню за літр.

Про це в коментарі Укрінформ заявив директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. За його словами, основною причиною є зростання закупівельних цін на пальне, яке напряму пов’язане з динамікою світового ринку нафти та нафтопродуктів.

Вони, своєю чергою, сформовані відповідно до динаміки світового ринку нафти і нафтопродуктів, які протягом січня зросли на 10% Сергій Куюн

Куюн зазначив, що потенціал зростання на рівні близько 1 грн за літр зберігається щонайменше протягом найближчого тижня. Водночас він не виключив, що після цього ціни можуть піти вгору й далі, особливо на бензин, де нині спостерігається підвищений попит на тлі обмежених постачань.

Додатковим чинником тиску на ціни залишаються податкові зміни. У 2026 році в Україні продовжується поетапне підвищення акцизів відповідно до плану гармонізації законодавства з нормами Європейського Союзу. Про це раніше повідомив народний депутат від партії "Слуга народу" Олексій Леонов в ефірі програми "День.LIVE".

Олексій Леонов, депутат "Слуги народу"

За його словами, оновлений порядок розрахунку акцизів стосується не лише тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет, а й пального. Підвищення ставок є частиною довгострокової стратегії, яка реалізується ще з 2018 року і передбачає щорічне поступове зростання податкового навантаження.

Леонов уточнив, що Верховна Рада та уряд ухвалили рішення розтягнути темпи підвищення акцизів до 2029 року замість 2027-го, аби пом’якшити вплив на споживачів. Водночас із 1 січня 2026 року акцизні зміни мали б додати до ціни пального на АЗС ще 1,5-2,5 гривні за літр, хоча експерти допускають більш плавну динаміку зростання.

Як змінилися ціни на АЗС станом на 27 січня

Станом на вівторок, 27 січня, бензин марки А-95 подорожчав на 15 копійок — до 59,71 грн за літр, а дизельне пальне також додало 15 копійок і коштує в середньому 59,39 грн за літр.

Загалом на ринку зафіксовано таку середню вартість пального:

бензин А-95 преміум подорожчав на 9 копійок — до 64,2 грн за літр,

бензин А-95 — до 59,71 грн за літр (+15 коп.),

бензин А-92 — до 57,9 грн за літр (+18 коп.).

Дизельне пальне коштує в середньому 59,39 грн за літр, що також на 15 копійок більше, ніж кілька днів тому. Автогаз подорожчав незначно — на 3 копійки, до 38,32 грн за літр порівняно з 22 січня.

Середні ціни на пальне в Україні

Водночас ціни суттєво різняться залежно від мережі автозаправних станцій. Зокрема, у мережі АТ "Укрнафта" бензин А-95 та дизельне пальне коштують по 59,99 грн за літр, а автогаз — 38,47 грн. У мережі U.GO ціни нижчі: бензин А-95 і дизель — по 58,9 грн за літр, автогаз — 36,9 грн.

У преміальних мережах ціни залишаються вищими. Так, на АЗС OKKO бензин А-95 та дизельне пальне коштують по 62,99 грн за літр, автогаз — 39,99 грн. Аналогічні ціни зафіксовані й у мережі WOG: 62,99 грн за літр бензину А-95 і дизелю, 39,98 грн за літр автогазу. У мережі BVS бензин і дизель також продають по 62,99 грн за літр, а автогаз коштує 37,99 грн.

Найнижчі ціни серед великих мереж наразі пропонує БРСМ-Нафта. Там бензин А-95 коштує 57,06 грн за літр, дизельне пальне — 55,49 грн, а автогаз — 36,43 грн за літр.

Для порівняння, ще у четвер, 22 січня, середня ціна бензину А-95 становила 59,56 грн за літр, а дизельного пального — 59,24 грн.

Чи є ризики дефіциту пального

Попри поступове зростання цін на автозаправних станціях, підстав для занепокоєння щодо можливого дефіциту пального в Україні наразі немає. Ринок працює стабільно та повністю забезпечений необхідним ресурсом, повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

За словами Колісника, ключову роль у стабільності ринку відіграє диверсифікація шляхів постачання, яка забезпечує регулярну логістику світлих нафтопродуктів і безперервне покриття потреб споживачів навіть в умовах воєнних ризиків.

Традиційно січень є періодом низького сезонного споживання. Проте нинішні реалії, зокрема активна робота генераторів, підтримують попит на пальне. Попри це, завдяки злагодженим діям уряду та операторів ринку, цей попит стабільно покривається Микола Колісник

Микола Колісник, заступник міністра енергетики України

Колісник повідомив, що від початку року в Україну вже імпортовано понад 344 тисячі тонн пального. Він також наголосив на важливій ролі внутрішнього виробника в загальному балансі ринку. Постачання здійснюється автомобільним, залізничним і морським транспортом, що дозволяє швидко переорієнтовувати логістичні маршрути у разі локальних обмежень.

