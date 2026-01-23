Укр

Электрокары становятся суперневыгодными? Почему взлетели цены на зарядку и что будет дальше

Владислава Коваль
Читати українською
Цены на зарядку электрокаров
Стоимость зарядки изменилась буквально за одну ночь

В Украине фиксируют резкий рост стоимости зарядки электромобилей — на отдельных станциях цены выросли почти вдвое за считанные дни. Об удорожании сообщают владельцы электрокаров в Киеве, Днепре и других регионах, публикуя фото и скриншоты из приложений зарядных сетей в соцсетях.

"Телеграф" расскажет, действительно ли цены на зарядку электромобилей выросли настолько резко, что именно происходит с тарифами, и может ли подорожание электроэнергии повлиять на спрос на электрокары в Украине в ближайшее время.

Что происходит с ценами на зарядках

Если зайти в Threads, лента быстро наполняется сообщениями о резком подорожании зарядки электромобилей на публичных станциях. Пользователи массово жалуются, что цены выросли почти вдвое — с 15,99 за кВт до 29,99 за кВт, такие изменения, которые произошли за ночь, явно стали неприятным сюрпризом для владельцев электрокаров.

Как сообщает Авто24, на ряде скоростных станций уже введены новые тарифы — от 30 до 32 грн за кВт/ч. Для сравнения, еще недавно зарядка стоила 18-20 грн за кВт/ч.

Пока новые цены ввели не все операторы, однако процесс происходит довольно стремительно. При нынешних тарифах использование электромобиля на скоростных зарядках во многих случаях теряет экономическое преимущество и становится соизмеримым, а иногда и более дорогим, чем эксплуатация бензинового или дизельного авто.

Больше всего владельцы электрокаров обращают внимание на удорожание сети IONITY. Там стоимость 1 кВт/ч выросла почти вдвое и сейчас составляет 29,99 грн. Согласно данным Ecofactor, сеть IONITY применила единый тариф независимо от мощности зарядного устройства: и порты на 9 кВт, и на 22 кВт стоят одинаково — 29,99 грн за кВт/ч.

В то же время, по состоянию на 23 января часть сетей пока сохраняет предварительные цены. На скоростных станциях Toka зарядка обходится в 19 грн за кВт/ч, а медленная зарядка стоит 15-16 грн. В сети Yasno тариф составляет 23 грн за кВт/ч вне зависимости от скорости подзарядки. Для сравнения, на станциях входящих в сеть GO-TO-U цены колеблются в пределах 15-18 грн за кВт/ч в зависимости от мощности.

Случаются и гораздо более дорогие предложения. К примеру, в селе Антополь Ровенской области зарядка на станции VIWATT мощностью 160 кВт стоит 31,99 грн за кВт/ч.

Что говорят операторы зарядных станций

В службе поддержки сети зарядных станций "ТОКА" "Телеграфу" отметили, что стоимость зарядки определяется отдельно для каждой станции. По их словам, следить за тарифами следует с помощью онлайн-карты, данные на которой актуальны. По нашим наблюдениям, цены на этих станциях действительно пока остаются прежними.

В службе поддержки компании "Ecofactor" нам объяснили, что рост цен имеет системные причины. Там отметили, что в связи с изменениями в энергетическом законодательстве с 18 января 2026, которые привели к существенному удорожанию электроэнергии для бизнеса, компания была вынуждена ввести единый тариф на услуги подзарядки. Он был установлен на уровне 29,99 грн за кВт/ч для всех зарядных станций.

В компании уточнили, что тариф действует на всех зарядных станциях сети IONITY. В то же время плата за простой была отменена.

В компании отмечают, что важно понимать принцип формирования цен. Тарифы на зарядку устанавливает непосредственно владелец зарядной станции или оператор сети.

"Компания ЭКОФАКТОР не является владельцем станции, а является держателем платформы, решения о новых тарифах принимаются исключительно собственниками, которые опираются на причины выше, а основной причиной является поднятие для них коммерческого тарифа от энергетической компании поставщика", – рассказывают там.

В январе 2026 г. для бизнеса возросла стоимость электроэнергии, которая закупается по рыночным условиям. Это решение повлияло на себестоимость электроэнергии для коммерческих потребителей, к которым относятся и операторы зарядных станций.

В компании также обращают внимание, что в 2026 году на рынке пересматриваются другие составляющие тарифов и услуг для юридических потребителей. В итоге это влияет на конечную цену электроэнергии для бизнеса, который покупает ее по свободным ценам, а значит, и на стоимость зарядки электромобилей.

"На части локаций тарифы могут меняться довольно быстро — это общая рыночная тенденция. Мы, со своей стороны, оперативно обновляем отображение тарифов в приложении, чтобы у вас была корректная информация до старта зарядки", — объясняют там и подтверждают, что с 22 января цены действительно значительно выросли.

Будут ли украинцы отказываться от электрокаров

В комментариях под сообщениями о подорожании зарядки электромобилей все чаще появляются шутки о том, что электрокары теряют свое главное преимущество — экономичность. Дополнительно на настроение влияет и дефицит электроэнергии, вызванный российскими обстрелами критической инфраструктуры.

На этом фоне владельцы электромобилей иронически публикуют объявления о продаже "экономных и выгодных" авто, намекая, что реальность больше не отвечает этим характеристикам.

Может ли подорожание зарядки действительно привести к отказу от электромобилей, "Телеграфу" прокомментировал автомобильный эксперт, бизнес-консультант, соучредитель и CEO Института исследований авторынка Станислав Бучацкий.

Он отметил, что на рынке возможны колебания в виде краткосрочного понижения продаж на фоне удорожания электроэнергии и сложной ситуации в энергетике.

Может быть краткосрочное падение продаж, однако в долгосрочной перспективе глобального отказа от электрокаров я не прогнозирую

Станислав Бучацкий

В то же время, уже сейчас рост тарифов изменяет экономику пользования электромобилями. При нынешних ценах затраты на километр пробега могут быть выше, чем у автомобилей с традиционными двигателями.

В частности, если взять электромобиль с батареей около 78 кВт/ч, который в зимних условиях преодолевает ориентировочно 400 километров, по тарифу почти 30 грн за кВт/ч стоимость одного километра составит около 5,8 грн.

Для сравнения, дизельный автомобиль с топливным баком примерно 70 литров способен проехать около 900 километров, при текущих ценах на топливо имеет стоимость пробега на уровне около 4,3 грн за километр. В таких условиях экономическое преимущество электромобиля при использовании зарядных станций существенно уменьшается.

Напомним, ранее Телеграф писал, что сильные морозы создали серьезные проблемы для дизельных авто в Украине. В автосервисах фиксируют большие очереди из неисправных машин, и в большинстве случаев причина одна – отказ дизельного горючего.

