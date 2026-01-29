Укр

Ценопад на Rozetka: популярный продукт можно купить с большой скидкой и сэкономить до 500 гривен

Денис Подставной
Для акций есть целый ряд других причин

Популярные украинские магазины регулярно устраивают акции для своих покупателей. Благодаря ним, на некоторых товарах можно экономить значительные суммы.

"Телеграф" рассказывает о скидках в магазине Rozetka. Там прямо сейчас проходит распродажа известного кофейного брэнда Jacobs, а поэтому скидки на данную продукцию могут достигать 44%. В случае с кофе, который является не самым бюджетным продуктом, экономия выходит существенная.

Так, например, килограммовую упаковку Jacobs Monarch можно приобрести прямо сейчас по цене 949 гривен вместо 1426. Акция будет продолжатся еще 2 дня — до 31 января.

Почему продукты продают со скидкой?

Некоторые считают, что все скидки ставят только на товары, у которых подходят к концу сроки годности. Но чаще всего такое мнение является ошибочным. На самом деле для акций есть целый ряд других причин:

  • Освобождение полок для новых поставок.
  • Скидки привлекают покупателей (некоторые могут купить больше, чем планировали, или попробовать новые продукты)
  • Сезонные распродажи. В конце сезона продукты и товары, которые менее популярны, снижают в цене, чтобы продать быстрее.

