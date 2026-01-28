В каких магазинах продают "золотые" яйца: где купить, чтобы не переплатить

Результаты вышли неочевидными

В украинских супермаркетах часто разнятся цены на продукты. Зная актуальную стоимость товаров в сетях можно выгодно экономить на закупках.

"Телеграф" сравнил цены на яйца в популярных украинских супермаркетах, чтобы узнать, где этот товар продается дешевле всего. В анализе участвовали продуктовые сети: Сильпо, Варус, АТБ, Ашан и Новус.

Для сравнения мы взяли куриные яйца категории С1 и выше в упаковках. Результаты анализа вышли следующие:

Дороже всего яйца стоят в сети Новус — 83 гривны за самый дешевый экземпляр.

Цены на яйца в Новус

Немного дешевле стоят яйца в АТБ и Ашане — 76 гривен (без скидки) за самый дешевый экземпляр.

Цены на яйца в АТБ

Цены на яйца в Ашан

В Варусе данный продукт можно приобрести за 72 гривны (без скидки) за самый дешевый экземпляр.

Цены на яйца в Варус

А дешевле всего яйца оказались в Сильпо — 66 гривен за десяток яиц высшей категории.

Цены на яйца в Сильпо

