В каких магазинах продают "золотые" яйца: где купить, чтобы не переплатить
-
-
Читати українською
Результаты вышли неочевидными
В украинских супермаркетах часто разнятся цены на продукты. Зная актуальную стоимость товаров в сетях можно выгодно экономить на закупках.
"Телеграф" сравнил цены на яйца в популярных украинских супермаркетах, чтобы узнать, где этот товар продается дешевле всего. В анализе участвовали продуктовые сети: Сильпо, Варус, АТБ, Ашан и Новус.
Для сравнения мы взяли куриные яйца категории С1 и выше в упаковках. Результаты анализа вышли следующие:
- Дороже всего яйца стоят в сети Новус — 83 гривны за самый дешевый экземпляр.
- Немного дешевле стоят яйца в АТБ и Ашане — 76 гривен (без скидки) за самый дешевый экземпляр.
- В Варусе данный продукт можно приобрести за 72 гривны (без скидки) за самый дешевый экземпляр.
- А дешевле всего яйца оказались в Сильпо — 66 гривен за десяток яиц высшей категории.
