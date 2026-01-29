Цінопад на Rozetka: популярний продукт можна купити з великою знижкою та зекономити до 500 гривень
Для акцій є ціла низка інших причин
Популярні українські магазини регулярно влаштовують акції для своїх покупців. Завдяки ним на деяких товарах можна економити значні суми.
"Телеграф" розповідає про знижки у магазині Rozetka. Там прямо зараз відбувається розпродаж відомого кавового бренду Jacobs, а тому знижки на цю продукцію можуть досягати 44%. У випадку з кавою, яка є не найбюджетнішим продуктом, економія виходить суттєва.
Так, наприклад, кілограмову упаковку Jacobs Monarch можна придбати прямо зараз за ціною 949 гривень замість 1426. Акція триватиме ще 2 дні — до 31 січня.
Чому продукти продають зі знижкою?
Дехто вважає, що всі знижки ставлять лише на товари, у яких добігають кінця терміни придатності. Але найчастіше така думка помилкова. Насправді для акцій є низка інших причин:
- Звільнення полиць для нових постачань.
- Знижки приваблюють покупців (деякі можуть купити більше, ніж планували, або скуштувати нові продукти)
- Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону продукти та товари, які менш популярні, знижують у ціні, щоб продати швидше.
