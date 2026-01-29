Рус

Цінопад на Rozetka: популярний продукт можна купити з великою знижкою та зекономити до 500 гривень

Денис Подставной
Розетка
Розетка

Для акцій є ціла низка інших причин

Популярні українські магазини регулярно влаштовують акції для своїх покупців. Завдяки ним на деяких товарах можна економити значні суми.

"Телеграф" розповідає про знижки у магазині Rozetka. Там прямо зараз відбувається розпродаж відомого кавового бренду Jacobs, а тому знижки на цю продукцію можуть досягати 44%. У випадку з кавою, яка є не найбюджетнішим продуктом, економія виходить суттєва.

Так, наприклад, кілограмову упаковку Jacobs Monarch можна придбати прямо зараз за ціною 949 гривень замість 1426. Акція триватиме ще 2 дні — до 31 січня.

Знижки на Rozetka
Знижки на Rozetka

Чому продукти продають зі знижкою?

Дехто вважає, що всі знижки ставлять лише на товари, у яких добігають кінця терміни придатності. Але найчастіше така думка помилкова. Насправді для акцій є низка інших причин:

  • Звільнення полиць для нових постачань.
  • Знижки приваблюють покупців (деякі можуть купити більше, ніж планували, або скуштувати нові продукти)
  • Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону продукти та товари, які менш популярні, знижують у ціні, щоб продати швидше.

