Россия атаковала Днепр: что известно

Местных призывают находиться в укрытиях до отбоя

Во вторник, 6 января, вечером в Днепре прогремели мощные взрывы. Россия нанесла удар по городу баллистическим оружием.

Что нужно знать:

Местные слышали взрывы в разных районах Днепра

Пуски ракет фиксировались из Таганрога

О взрывах в городе сообщает корреспондент "Телеграфа". По данным Воздушных сил, россияне ударили по городу баллистикой. Последствия атаки уточняются.

Мониторы сообщали, что фиксировались пуски ракет из Таганрога. Вероятнее, Днепр атаковали двумя ракетами.

После взрывов в городе была зафиксирована угроза пусков баллистики с территории временно оккупированного Крыма. В сети уже публикуют видео, на котором слышны звуки взрывов. Информация о пострадавших не поступала.

Днепрян призывают находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

Напомним, что Россия в ночь на 5 января нанесла комбинированный удар по Киеву. Значительные разрушения получила не только больница, но и частный сектор Фастовского района в области. Зафиксировано разрушение 14 частных домов, шести гаражей, нескольких автомобилей и одной многоэтажки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 6 января россияне атаковали Кривой Рог баллистикой с кассетными снарядами.