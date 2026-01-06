Росія атакувала Дніпро: що відомо
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 874
Місцевих закликають перебувати в укриттях до відбою
У вівторок, 6 січня, ввечері у Дніпрі пролунали потужні вибухи. Росія завдала удару по місту балістичною зброєю.
Що треба знати:
- Місцеві чули вибухи в різних районах Дніпра
- Пуски ракет фіксувались з Таганрога
Про вибухи у місті повідомляє кореспондент "Телеграфу". За даними Повітряних сил, росіяни вдарили по місту балістикою. Наслідки атаки уточнюються.
Монітори повідомляли, що фіксувались пуски ракет з Таганрога. Ймовірніше Дніпро атакували двома ракетами.
Після вибухів у місті зафіксували загрозу пусків балістики з території тимчасово окупованого Криму. У мережі вже публікують відео, на якому чутно звуки вибухів. Інформація про постраждалих не надходила.
Дніпрян закликають перебувати в укриттях до відбою тривоги.
Нагадаємо, що Росія в ніч на 5 січня завдала комбінованого удару по Києву. Значних руйнувань зазнала не тільки лікарня, а й приватний сектор Фастівського району в області. Зафіксовано руйнування 14 приватних будинків, шести гаражів, кількох авто та однієї багатоповерхівки.
Раніше "Телеграф" розповідав, що 6 січня росіяни атакували Кривий Ріг балістикою з касетними снарядами.