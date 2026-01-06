Рус

Росія атакувала Дніпро: що відомо

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
874
Вибухи у Дніпрі Новина оновлена 06 січня 2026, 20:34
Вибухи у Дніпрі. Фото Колаж "Телеграф"

Місцевих закликають перебувати в укриттях до відбою

У вівторок, 6 січня, ввечері у Дніпрі пролунали потужні вибухи. Росія завдала удару по місту балістичною зброєю.

Що треба знати:

  • Місцеві чули вибухи в різних районах Дніпра
  • Пуски ракет фіксувались з Таганрога

Про вибухи у місті повідомляє кореспондент "Телеграфу". За даними Повітряних сил, росіяни вдарили по місту балістикою. Наслідки атаки уточнюються.

Монітори повідомляли, що фіксувались пуски ракет з Таганрога. Ймовірніше Дніпро атакували двома ракетами.

Після вибухів у місті зафіксували загрозу пусків балістики з території тимчасово окупованого Криму. У мережі вже публікують відео, на якому чутно звуки вибухів. Інформація про постраждалих не надходила.

Дніпрян закликають перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Нагадаємо, що Росія в ніч на 5 січня завдала комбінованого удару по Києву. Значних руйнувань зазнала не тільки лікарня, а й приватний сектор Фастівського району в області. Зафіксовано руйнування 14 приватних будинків, шести гаражів, кількох авто та однієї багатоповерхівки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 6 січня росіяни атакували Кривий Ріг балістикою з касетними снарядами.

Теги:
#Дніпро #Вибухи #Атака #Балістичні ракети