"Шахеды" теперь могут атаковать внезапно: мониторы заметили интересную активность у границы
Время подлета дронов значительно сократилось
Россия начала запускать "шахеды" с новой локации всего в 35 км от границы с Украиной. Речь идет о пусковой площадке у поселка Асовица в Брянской области.
Что нужно знать:
- Увеличение количества дронов атакующих Черниговщину и Сумщину обусловлено использованием новой площадки
- Время подлета "шахедов" всего 20 минут
Об этом сообщает мониторинговый телеграмм-канал "єРадар". Отмечается, что зафиксировали пуски с нового места в субботу, 4 января, вечером.
Россия начала использовать пусковую площадку с относительно новой локации возле поселка Асовица, который находится в Брянской области. Это место всего в 35 км от границы с Украиной. Именно с этого направления дроны летят на Черниговщину и Сумщину.
Время подлета "шахедов", которые запускают возле Асовицы: — 20 минут. По мнению мониторов, теперь вопрос того, как дроны почти круглосуточно кружат над Сумской и Черниговской областями без фиксации запусков, — снят. Ведь Россия начала использовать относительно новую пусковую площадку.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 5 января Россия атаковала столицу и Киевщину. Зафиксировано попадание в частную больницу, где находились пациенты, а также частный сектор Фастовского района. Уже известно о двух погибших и по меньшей мере четырех пострадавших.