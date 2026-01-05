"Шахеды" теперь могут атаковать внезапно: мониторы заметили интересную активность у границы

Время подлета дронов значительно сократилось

Россия начала запускать "шахеды" с новой локации всего в 35 км от границы с Украиной. Речь идет о пусковой площадке у поселка Асовица в Брянской области.

Что нужно знать:

Увеличение количества дронов атакующих Черниговщину и Сумщину обусловлено использованием новой площадки

Время подлета "шахедов" всего 20 минут

Об этом сообщает мониторинговый телеграмм-канал "єРадар". Отмечается, что зафиксировали пуски с нового места в субботу, 4 января, вечером.

Россия начала использовать пусковую площадку с относительно новой локации возле поселка Асовица, который находится в Брянской области. Это место всего в 35 км от границы с Украиной. Именно с этого направления дроны летят на Черниговщину и Сумщину.

Место запуска дронов возле Асовицы на спутниковом снимке. Фото: єРадар

Место запуска дронов возле Асовицы на карте. Фото: єРадар

Время подлета "шахедов", которые запускают возле Асовицы: — 20 минут. По мнению мониторов, теперь вопрос того, как дроны почти круглосуточно кружат над Сумской и Черниговской областями без фиксации запусков, — снят. Ведь Россия начала использовать относительно новую пусковую площадку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 5 января Россия атаковала столицу и Киевщину. Зафиксировано попадание в частную больницу, где находились пациенты, а также частный сектор Фастовского района. Уже известно о двух погибших и по меньшей мере четырех пострадавших.