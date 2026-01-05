Разрушенные дома и выгоревшие автомобили. Как выглядит частный сектор Киевской области после атаки (репортаж)
-
-
Повреждены не менее 14 жилых зданий
Россия в ночь на 5 января нанесла комбинированный удар по Киеву. Значительные разрушения получила не только больница, но и частный сектор Фастовского района в области.
Что нужно знать:
- РФ атаковала Киев ракетами и дронами
- В Фастовском районе есть один погибший
- В результате атаки повреждены частные дома и многоэтажка
На месте события уже побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Известно, что от российского удара по частному сектору были разрушены 14 частных домов и многоэтажка.
Как видно на фото, местами на территории частного сектора есть значительные разрушения. В большинстве домов вылетели окна и даже двери. Повреждены по меньшей мере шесть гаражей. Также разрушения получили производственно-складские помещения и четыре автомобиля.
В селе Кожуховка в результате атаки погиб местный житель. Тело мужчины 1951 года было обнаружено во время ликвидации пожара в доме. Местные разбирают завалы в Фастовском районе.
Напомним, что ночью Россия попала в больницу на Оболони. Во время удара в медицинском заведении находилось более 70 человек. Уже известно об одной погибшей, четырех раненых.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в результате российской атаки Славутич на Киевщине остался без света. Было попадание в энергообъекты.