Разрушенные дома и выгоревшие автомобили. Как выглядит частный сектор Киевской области после атаки (репортаж)

Повреждены не менее 14 жилых зданий

Россия в ночь на 5 января нанесла комбинированный удар по Киеву. Значительные разрушения получила не только больница, но и частный сектор Фастовского района в области.

Что нужно знать:

РФ атаковала Киев ракетами и дронами

В Фастовском районе есть один погибший

В результате атаки повреждены частные дома и многоэтажка

На месте события уже побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Известно, что от российского удара по частному сектору были разрушены 14 частных домов и многоэтажка.

Как выглядит частный сектор Киевской области после атаки. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Последствия руссийской атаки. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Как видно на фото, местами на территории частного сектора есть значительные разрушения. В большинстве домов вылетели окна и даже двери. Повреждены по меньшей мере шесть гаражей. Также разрушения получили производственно-складские помещения и четыре автомобиля.

В домах вылетели окна и двери. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Сгоревший автомобиль после атаки. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Еще один поврежденный автомобиль. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

В селе Кожуховка в результате атаки погиб местный житель. Тело мужчины 1951 года было обнаружено во время ликвидации пожара в доме. Местные разбирают завалы в Фастовском районе.

Напомним, что ночью Россия попала в больницу на Оболони. Во время удара в медицинском заведении находилось более 70 человек. Уже известно об одной погибшей, четырех раненых.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в результате российской атаки Славутич на Киевщине остался без света. Было попадание в энергообъекты.