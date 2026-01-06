Россияне ударили баллистикой по Кривому Рогу: что известно о последствиях атаки

Выходы ракет фиксировались с территории Крыма

В Кривом Роге вечером 6 января раздался мощный взрыв. Предварительно Россия ударила по городу баллистическим оружием с кассетным снарядом.

Что нужно знать:

Взрыв в Кривом Роге раздался в 15:17

Пуски ракет фиксировались из Крыма

Предварительно есть попадание в городе

Об этом сообщает глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. Последствия атаки уточняются.

"Кривой Рог взрывы, баллистика. Берегите себя и своих близких", — говорится в сообщении.

По данным волонтера Тимофея Кучера, Россия атаковала кассетной баллистической ракетой. Есть попадания в городе. Кроме того, Кучер добавляет: "Больше сюра в том, что в некоторых районах некоторых областей тревогу включили позже, чем ракета уже попала".

Заметим, что, по данным мониторов, тревогу объявили в 15:14 в Днепропетровской области, а взрыв в Кривом Роге раздался в 15:17. Писали, что было две ракеты, выходы фиксировались с территории временно оккупированного Крыма.

Напомним, что Россия в ночь на 5 января нанесла комбинированный удар по Киеву. Значительные разрушения получила не только больница, но и частный сектор Фастовского района в области. Зафиксировано разрушение 14 частных домов, шести гаражей, нескольких автомобилей и одной многоэтажки.

В результате удара по больнице на Оболони есть погибшая и четыре пострадавших. Все они – пациенты медицинского учреждения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно Россия ударила баллистикой по Харькову. Ракеты попали в многоэтажку. Среди погибших – ребенок.