Температура скоро поднимется до нуля? Когда в Днепре ослабнут морозы

Синоптики не имеют общего мнения в оценках и прогнозах

В Днепре в ближайшие недели можно ожидать потепления. Перед существенными морозами в конце января, по прогнозу, предстоит непродолжительная оттепель.

Об этом свидетельствуют данные портала Ventusky. Температура вырастет уже 21 января, ориентировочно прогнозируют -6 градусов. В то время как 22 и 23 января она поднимется до нулевой отметки.

Прогноз погоды в Днепре Ventusky

Правда, оттепель продлится недолго, уже 24 января морозы вернутся с новой силой.

Прогноз похолодания в Днепре Ventusky

В начале второй декады января во время обещанного потепления в городе не прогнозируется осадков. Снег в Днепр вернется с морозами 24 января.

Прогноз количества осадков в Днепре Ventusky

Однако окончательно полагаться на прогноз не стоит. Weather.com утверждает, что потепления ожидать не стоит. 21 и 22 числа морозы действительно ослабятся, но только на один градус.

Прогноз погоды в Днепре Weather.com

В своих прогнозах по потеплению более сдержанны и другие сайты. В частности, по данным Meteofor, 22 и 23 января станут самыми теплыми днями с температурой днем -4 и -5 градусов, а ночью -7 и -9 соответственно.

Прогноз погоды в Днепре Meteofor

Ранее "Телеграф" рассказывал, что не только в Днепре начало второй декады января обещают чуть теплее других дней. В Харькове также прогнозируют незначительное уменьшение морозов.