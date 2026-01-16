Температура скоро підніметься до нуля? Коли у Дніпрі ослабнуть морози

Синоптики не мають спільної думки в оцінках та прогнозах

В Дніпрі протягом найближчого тижня можна очікувати потепління. Перед суттєвими морозами в кінці січня, за прогнозом має настати нетривала відлига.

Про це свідчать дані порталу Ventusky. Температура зросте вже 21 січня, орієнтовно прогнозують -6 градусів. Тоді як 22 та 23 січня вона підніметься до нульової позначки.

Прогноз погоди в Дніпрі Ventusky

Щоправда, відлига триватиме недовго, вже 24 січня морози повернуться з новою силою.

Прогноз похолодання в Дніпрі Ventusky

На початку другої декади січня під час обіцяного потепління в місті не прогнозують опадів. Сніг в Дніпро повернеться разом з морозами 24 січня.

Прогноз кількості опадів в Дніпрі Ventusky

Однак остаточно покладатись на прогноз не варто. Weather.com стверджує, що потепління очікувати не варто. 21 та 22 числа морози дійсно послабляться, але лише на один градус.

Прогноз погоди в Дніпрі Weather.com

В своїх прогнозах щодо потепління стриманіші й інші сайти. Зокрема за даними Meteofor, 22 та 23 січня стануть найтеплішими днями із температурою вдень -4 та -5 градусів, а вночі -7 та -9 відповідно.

Прогноз погоди в Дніпрі Meteofor

Раніше "Телеграф" розповідав, що не тільки у Дніпрі початок другої декади січня обіцяють ледь-ледь теплішим за інші дні. В Харкові також прогнозують незначне зменшення морозів.