Обесточенный Киев не пощадит погода? Когда в столице ждать потепления

Восстановление нормального энергоснабжения в Киеве после российских атак запланировано на четверг, 15 января. При этом в ближайшие дни столицу ожидают сильные морозы.

В Киеве будет холодно в ближайшие дни

Морозы не задержатся на долго, но будет ощутимым

Неделя пройдет с небольшими осадками

Об этом свидетельствуют прогнозы погоды.

Так, по данным специалистов сервиса meteo.ua, в ближайшую неделю Киев ожидает довольно холодная погода. Столбики термометров могут опускаться вплоть до -19 градусов. В некоторые дни возможны осадки в виде снега.

При этом небольшое потепление (до -6 градусов) может прийти уже 18 числа.

Похожего мнения придерживаются и синоптики с meteofor. Там считают что в ближайшую неделю в Киеве будет до -13-16 градусов. Однако потепление по этому прогнозу ожидается лишь с 21 января (до -6-11 градусов). Также в некоторые дни возможен снег.

Какая погода будет в Украине в начале года

Как рассказал "Телеграфу" начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Пострыгань, теплую погоду в Украине в начале января обусловил теплый циклон с центром над странами Балтии. А уже в конце первой декады месяца, из-за поступления воздушных масс с севера, темпера снова упадет.

"Не забываем, что январь самый холодный период года. Для него характерны периоды умеренных и даже сильных морозов. А также метели и снегопады связаны с выходами южных циклонов", — отметил Постригань.

Виталий Пострыгань

