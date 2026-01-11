Днепр накроют туманы и температурные качели: погода на ближайшую неделю

Иногда воздух в городе будет охлаждаться до 13 градусов мороза

В Днепре на ближайшие дни ожидается переменная погода. Температура будет постоянно колебаться, а город будет покрывать туман.

Когда ждать снег, холодные ночи и опасный гололед на дорогах, сообщил "Телеграф". Данные взяли с синоптического сайта "Meteofor".

Когда на дорогах Днепра прогнозируется гололед: погода в течение 12-18 января

В начале недели, 12 января, солнце будет иногда прогревать землю, а уже 13 января предполагается сильная облачность и туман. Днем температура будет держаться от -7 до -6 °C, ночью опустится до -13…-12 °C.

В среду, 14 января, погода тоже будет туманной. Однако уже 15 и 16 января она станет хуже — возможен небольшой снег и сильный туман. Дневные показатели на термометрах будут колебаться от -5 до -1 °C, ночные – от -11 до -3 °C. То есть в эти дни предполагается постепенное повышение температуры.

Погода в Днепре на ближайшую неделю. Фото: Meteofor

В конце недели, 17–18 января, температура снова пойдет вниз: днем от -5…-2°C, ночью до -9°C. Мороз небольшой, но влажность и туман делают его ощутимо холоднее.

Итак, в течение недели в Днепре температура будет постоянно колебаться. Самые сильные морозы ожидаются в ночь на понедельник, позже, уже в пятницу, температура снизится до -1, однако в воскресенье снова поползет вниз. Из-за таких перепадов мороза и влажного воздуха на дорогах будет образовываться гололед.

