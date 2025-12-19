Харьков утонет в снегу: синоптики назвали даты, когда резко изменится погода

Похолодание может быть значительным

На Харьков надвигаются снегопады. Обильные осадки могут накрыть областной центр уже в следующем месяце.

Что нужно знать:

Сильный снег может пойти в Харькове в январе

Его будет сопровождать похолодание

Снежить будет долго

Об этом свидетельствуют прогнозы синоптиков.

Так, по данным погодного сайта meteofor, с 3 января в Харькове ожидается снег. Он задержится в городе до 11 января, а в отдельные дни будет сильным. Синоптики прогнозируют, что обильные снегопады стоит ждать 5 и 10 числа. Температура воздуха при этом снизится примерно до -5-7 градусов.

Погода в Харькове

Аналогичного мнения придерживаются и специалисты сервиса meteo.ua. Однако по их расчетам, снежить может начать еще с 29 декабря, а задержаться осадки вплоть до 17 января с временными перерывами. Столбики термометров при этом в данном прогнозе могут опускаться вплоть до -21 градуса в отдельные дни.

Погода в Харькове

Какой будет зима в Украине

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух в комментарии "Телеграфу" объясняла, что нынешняя зима в Украине вероятно будет теплее, чем обычно, подобно зимам в предыдущие годы.

По её прогнозу, средняя за сезон температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше климатической нормы. Вероятность такой температуры составляет 70-80%. Это продолжает тенденцию мягких зим, характерную для последних десятилетий.

На фоне глобального потепления зима в нашей стране стала почти на 1,5 градуса теплее по сравнению с 60-80 годами прошлого века, когда наблюдались очень сильные морозы. Мы уже давно не видели минус 35-40 градусов, а они были когда-то и в Киеве, и 20-градусные морозы уже воспринимаются как значительные. Повышается температура воздуха зимой, особенно минимальная, сокращается продолжительность зимы. Такие же тенденции вероятны и в этом году, о чем свидетельствуют расчеты сказала Балабух

Погода в Украине

Напомним, ранее мы писали о том, выпадет ли в Украине снег на Рождество 2025.