Харків потоне у снігу: синоптики назвали дати, коли різко зміниться погода

На Харків насуваються снігопади. Рясні опади можуть накрити обласний центр вже наступного місяця.

Про це свідчать прогнози синоптиків.

Так, за даними погодного сайту meteofor, з 3 січня у Харкові очікується сніг. Він затримається у місті до 11 січня, а окремими днями буде сильним. Синоптики прогнозують, що рясні снігопади варто чекати на 5 і 10 числа. Температура повітря при цьому зменшиться приблизно до -5-7 градусів.

Аналогічної думки дотримуються фахівці сервісу meteo.ua. Проте, за їхніми розрахунками, сніжити може розпочати ще з 29 грудня, а затриматися опади можуть аж до 17 січня з тимчасовими перервами. Стовбчики термометрів у цьому прогнозі можуть опускатися до -21 градуси за окремі дні.

Якою буде зима в Україні

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) Віра Балабух в коментарі "Телеграфу" пояснювала, що цьогорічна зима в Україні ймовірно буде теплішою, ніж зазвичай, подібною до зим у попередні роки.

За її прогнозом, середня за сезон температура повітря очікується на 1-2 градуси вищою за кліматичну норму. Ймовірність такої температури становить 70-80%. Це продовжує тенденцію м’яких зим, характерну для останніх десятиліть.

На тлі глобального потепління зима в нашій країні стала майже на 1,5 градуса тепліша порівняно із 60-80-ми роками минулого століття, коли спостерігались дуже сильні морози. Ми вже давно не бачили мінус 35-40 градусів, а вони були колись і в Києві, та й 20-градусні морози вже сприймаються як значні. Підвищується температура повітря взимку, особливо мінімальна, скорочується тривалість зими. Такі ж тенденції ймовірні і в цьому році, про що свідчать розрахунки. сказала Балабух

