Больше никакой вони. Американка раскрыла копеечный способ освежить мусорное ведро за 1 минуту (видео)

Гениальный лайфхак из TikTok

Неприятный запах из мусорного ведра — проблема, которая становится особенно острой с наступлением тепла. Высокая температура лишь усиливает "ароматы" отходов, но решение нашлось в соцсетях.

Блогерша Хейли из США поделилась в TikTok простым и бюджетным лайфхаком, который моментально стал вирусным. Для того чтобы освежить кухню, вам не придется покупать дорогую химию.

Как убрать неприятный запах из мусорного ведра

Нужны всего два предмета:

Войлочные наклейки (те самые мягкие прокладки для ножек мебели, которые защищают пол от царапин). Эфирное масло с вашим любимым ароматом (например, лимон, мята или лаванда).

Инструкция: как это сделать?

Возьмите пару войлочных подушечек.

Капните на каждую по 5-8 капель эфирного масла.

Приклейте их к внутренней стороне мусорного ведра (лучше всего — на стенки или внутреннюю часть крышки).

Девушка утверждает, что такой "ароматизатор" эффективно работает около одного месяца. Как только запах начнет ослабевать, просто замените старые наклейки на новые. Этот простой трюк позволит сохранить свежесть на кухне без лишних усилий и затрат.

Многие украинцы тратят целое состояние на едкую химию.