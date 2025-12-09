Хранил деньги в банках, а сдался в одних шортах. Где отбывает наказание известный судья Чаус

Судья сбежал в Молдову, где его впоследствии похитили

В Международный день борьбы с коррупцией нельзя не упомянуть дело судьи Николая Чауса, который сейчас сидит в исправительной колонии. Его осудили из-за получения взятки, но само дело имеет много интересных деталей в частности, хранение денег в стеклянных банках, побег в Молдову и появление в одних шортах в Винницкой области.

"Телеграф" расскажет подробнее о деле Чауса, которое получило большую общественную огласку. На момент оглашения подозрения и обысков мужчина занимал должность судьи Днепровского райсуда Киева.

Дело Чауса. С чего все началось

9 августа 2016 года Чаус был задержан во время получения взятки в $150 тыс. Деньги он принимал для принятия нужного решения в уголовном производстве по торговле наркотиками. Интересно, что Чаус якобы знал об интересе Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) относительно его персоны, но вместо того, чтобы залечь на дно, увеличил взятку со $100 тыс. до $150 тыс.

Николай Чаус

Вырученные деньги судья закапал на своем огороде в литровых банках. Во время обыска детективам пришлось буквально перерыть всю территорию, чтобы найти деньги. Однако тогда Чаус не был арестован, а на следующий день он не пришел на работу. Лишь через несколько дней судью объявили в международный розыск, ведь накануне он сбежал в Молдову.

Чаус зарыл деньги в банках в огороде

В 2021 году Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) заявила, что Украина требует экстрадиции Чауса из Молдовы. Через несколько дней после этого в Кишиневе неизвестные якобы похитили Чауса. И уже в июле 2021 года судья появился в Винницкой области у границы с Молдовой в одних шортах. Он якобы пришел просить помощи.

Чаус появился в Винницкой области в одних шортах

Споры между НАБУ и СБУ и приговор Чауса

На этом интересные детали дела не завершаются, ведь задержать Чауса в Винницкую область прибыла полиция. Она передала фигуранта СБУ, хотя в НАБУ настаивали на том, что они занимаются делом Чауса.

Задержание Чауса

Тогда СМИ даже сообщали, что по дороге в Киев Бюро якобы устроило погоню за кортежем СБУ, чтобы задержать Чауса. Впоследствии НАБУ блокировало помещение СБУ, требуя выдать подозреваемого. Позже Бюро удалось задержать Чауса и начать судебный процесс. В результате в 2023 году судью признали виновным во взяточничестве и приговорили к 10 годам заключения с конфискацией имущества.

Заседание суда по делу Чауса

Но в 2025 году Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда сократила срок заключения Чауса с 10 лет до 8,5 лет. В настоящее время он отбывает наказание в государственном учреждении "Минская исправительная колония №91".

