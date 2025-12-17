Судья Верховного суда не имеет квартиры, а у мамы — и жилье, и элитные автомобили

Судья без собственного жилья возглавил Кассационный суд

Судья Верховного Суда Игорь Дашутин в свои 45 лет официально не владеет ни одной квартирой или домом. В декларации за 2024 год он указал, что живет в квартире матери и доме тещи. Оба объекта недвижимости чиновник использует по устной договоренности – без официальных договоров.

Что нужно знать:

Дашутин работает судьей с 2008 года

Судья не имеет собственной недвижимости

Квартира, дом и машины зарегистрированы на родственников

Об этом рассказывает "Телеграф" в материале: "Теща подарила дом за полмиллиона долларов: "Телеграф" раскрыл состояние судьи, живущего в квартире мамы".

От судей требуют быть образцом для общества. Добродетель – это не просто красивое слово, а реальный критерий для повышения по службе.

Дашутин получил такое повышение в 2019 году – его избрали в Большую Палату Верховного Суда. А в декабре 2025-го он возглавил Кассационный административный суд. Фактически это одна из самых высоких должностей во всей судебной системе.

Почти всю карьеру мужчина провел в Сумской области. Судьей Сумского райсуда он стал в 2008 году, когда ему было всего 28 лет. Девять лет спустя возглавил этот суд. Примерная карьера, но вот на собственную квартиру так и не заработал.

Зато его мама-пенсионерка вдруг разбогатела. 26 сентября 2025 года 70-летняя Татьяна Дашутина стала владелицей нового Audi Q3 – такой стоит около 40 тысяч долларов.

А в прошлом году женщина уже купила Audi Q8 2024 выпуска стоимостью около 100 тысяч долларов. Интересная деталь: женщина живет в селе Рябина Сумской области, но новый автомобиль зарегистрировала почему-то в Киеве.

Игорь Дашутин по устной договоренности имеет право пользоваться автомобилем матери

Впрочем, если бы Татьяна Дашутина захотела переехать в столицу – проблем бы не было. Как раз после того, как ее сын в 2019 году получил должность в Киеве, она приобрела огромную квартиру в жилом комплексе "Солнечная брама". Площадь – 190,6 квадратных метров.

Игорь Дашутин по устной договоренности имеет право пользоваться квартирой матери

Сын начал декларировать право пользования этой квартиры с 2020 года. Только право пользования – не собственность.

Сегодня "квадрат" в этом жилом комплексе стоит в среднем 2,3 тысяч долларов. То есть квартира матери судьи может стоить около 438 тысяч долларов. Хотя в декларации указано, что за нее заплатили 5,5 миллионов гривен – на тот момент это было около 200 тысяч долларов.

В 2020 году пенсионерка докупила еще и паркоместо на 16,2 квадратных метра в том же комплексе. А 24 июня 2025 года 70-летняя женщина еще и стала владелицей дома в Ирпене. Площадь – 311,3 квадратных метра.

