Как чемодан без ручки: в КГГА рассказали о планах относительно смотрового колеса на Подоле

В настоящее время этот объект находится в неопределенном статусе

Апелляционный суд снял арест со смотрового колеса на Контрактовой площади в исторической части Киева. Оказалось, что предоставить доказательства нарушения правил эксплуатации и неисправности механизмов сторона обвинения так и не смогла.

Существует вероятность, что популярное среди горожан развлечение переместят в другое место, однако конкретных предложений пока нет. Об этом говорится в ответе структурных подразделений КГГА на информационный запрос "Телеграфа".

Что нужно знать:

Суд постановил, что на колесо обозрения арест был наложен неправомерно

Все технические работы производятся за средства владельца аттракциона

Власти города нарабатывают механизм урегулирования статуса объекта

Арест без экспертизы

Заместитель председателя Подольской районной в городе Киеве государственной администрации Александр Александров сообщил, что постановлением следственного судьи Подольского районного суда г. Киева был наложен арест на смотровое колесо на Контрактовой площади и временно запрещена его эксплуатация, якобы по причине неудовлетворительного состояния аттракциона, хотя экспертизы или доказательств предоставлено не было.

"Вместе с тем, Киевский апелляционный суд, рассмотрев апелляционную жалобу, пришел к выводу об отсутствии надлежащих доказательств, подтверждающих утверждение о неудовлетворительном техническом состоянии аттракциона. Так что арест был отменен. В судебном порядке не были установлены факты, свидетельствующие об опасном или ненадлежащем техническом состоянии смотрового колеса. Аттракцион имеет предусмотренную техническую документацию, которая была предоставлена ​​суду и проходит регламентное техническое обслуживание в соответствии с установленными требованиями", — указал Александров.

Фрагмент ответа Подольской РГА на запрос "Телеграфа"

По словам заместителя председателя РГА, колесо обозрения является аттракционом некапитального типа, не имеющим фундамента и не создающего объекта недвижимости. Конструкция устанавливается на специальных опорах (домкратах) без проведения капитальных строительных работ и формирования отдельного земельного участка.

"Именно поэтому эксплуатация подобных аттракционов не подпадает под процедуры отвода земельного участка в понимании Земельного кодекса Украины и не может рассматриваться как нарушение земельного законодательства", — отмечается в документе.

Фрагмент ответа Подольской РГА на запрос "Телеграфа"

Кто заплатит за ремонт?

Как отметил чиновник, на данный момент в судебном порядке не установлены обстоятельства, свидетельствующие об опасном или аварийном техническом состоянии аттракциона. Однако расходы по ремонту и техосмотру полностью лежат на владельце объекта.

"В то же время, как и для любого аттракциона подобного типа, эксплуатация предусматривает проведение плановых регламентных осмотров, технического обслуживания и, в случае необходимости, соответствующих технических работ. Такие работы производятся исключительно владельцем аттракциона в соответствии с технической документацией и требованиями законодательства. Использование средств городского бюджета для этого не предусматривается", — говорится в документе.

Также, по словам Александрова, продолжается проработка правового механизма урегулирования размещения смотрового колеса с учетом требований законодательства, технической безопасности и градостроительных условий. К этой работе привлечены соответствующие структурные подразделения городских властей.

Фрагмент ответа Подольской РГА по запросу "Телеграфа"

Куда переместить аттракцион?

Заместитель директора Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА, начальник отдела торговли и быта Анастасия Овчаренко сообщила, что Департаменту поручено формирование адресного перечня мест размещения аттракционов в городе Киеве на основании предложений коммунальных предприятий, субъектов хозяйствования с привязкой к конкретному месту размещения, с соблюдением требований земельного, градостроительного, природоохранного законодательства. Однако по колесу на Контрактовой площади предложения не поступали.

"По состоянию на 09.03.2026 в Департамент не поступали предложения о включении смотрового колеса в г. Киеве на Контрактовой площади или других локаций в адресный перечень мест размещения аттракционной техники. Решения по включению колеса в адресный перечень мест размещения аттракционной техники не принимались", — указано в документе.

Ответ Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА на запрос "Телеграфа"

Позже она добавила, что под председательством заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского состоялось совещание по обсуждению организационных вопросов расположения колеса на Подоле. Решено подождать предложений районных администраций по возможному новому месту размещения аттракциона.

"По результатам совещания Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА поручено проработать предложения, которые будут предоставлены районными в городе Киеве государственными администрациями по месту размещения колеса осмотра в Киеве", — сообщила Овчаренко.

Ответ Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА по запросу "Телеграфа"

Совещание заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского о статусе аттракциона

Почему арестовали аттракцион

Как сообщал "Телеграф", в конце декабря 2025 года в Киевской городской прокуратуре сообщили, что следователями установлено, что колесо осмотра было размещено как временный объект на новогодне-рождественской ярмарке, получив контрольную карточку на временное нарушение благоустройства, которую впоследствии несколько раз продолжали из-за популярности аттракциона среди киевлян. Но, в то же время, после истечения срока действия контрольной карты, аттракцион так и не был демонтирован. Также сообщалось, что в ходе осмотра аттракциона установлено, что его опорная металлическая конструкция размещена на деревянных брусьях, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.

Опорная металлическая конструкция размещена на деревянных брусьях. Фото: Прокуратура Украины

