Лютые морозы резко ударят по Харькову: когда сильно изменится погода

Холод принесет антициклон со Скандинавского полуострова

На Новый год в Харькове может резко похолодать. Температура воздуха, вероятно, опустится ниже -10 градусов.

Об этом свидетельствуют прогнозы синоптиков.

Так, по данным синоптиков с meteofor, с 1 по 2 января Харьков накроют кратковременные, но сильные морозы. В этот период температура воздуха может находиться на уровне -6-10 градусов. Возможен небольшой снег.

Похожего мнения придерживаются и специалисты сервиса meteo.ua. По их прогнозу, столбики термометров также могут сильно опускаться 1 и 2 января. Однако данный сайт прогнозирует куда более серьезные морозы — до -15 градусов. При этом на данном сайте считают, что холодать начнет постепенно, начиная с 30 декабря — -6-10 градусов. Возможны осадки в виде снега.

Похолодание в Украине

Напомним, что похолодание в Украине ранее в комментарии "Телеграфу" прогнозировал и синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, все дело в мощном антициклоне со Скандинавского полуострова, который постепенно распространит свое влияние на большую часть Европы и принесет понижение температуры.

"Самыми холодными станут 25 и 26 декабря и предновогодние дни с 29 по 31 декабря. Кроме того, рассеется пасмурность, которая покрывала Украину почти весь декабрь", — сказал Кибальчич.

Он добавил, что солнечных дней станет больше. Поскольку влияние морозного антициклона будет препятствовать формированию облачности.

