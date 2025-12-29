Украинцев ожидает нетипично морозная и снежная новогодняя ночь

Такие погодные условия непривычны для украинцев

Украинцы встретят Новый год в нетипичных условиях — со снегом и морозами, которые произойдут впервые за последние 10 лет. Такое сочетание настоящей зимней погоды наблюдалось всего дважды за три десятилетия.

Об этом "Телеграфу" рассказал начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань. По его словам, в конце декабря северные циклоны принесли снег и прохладу по всей стране.

Снежная обстановка по Украине

Сейчас высота снежного покрова в разных регионах составляет от 1 до 12 сантиметров. В Харькове зафиксировано 16 сантиметров снега. Метеоролог отметил, что подобные снежные запасы являются нормой для зимы, хотя в последние годы устойчивый снежный покров стал редкостью.

Из-за осадков в разных фазах и колебания температуры вокруг нуля на дорогах образовался гололед. Снижение до умеренных морозов лишь усугубит слизь на автодорогах, особенно на необработанных участках.

Какая будет погода на Новый год в Украине

В последние два дня 2025 из-за поступления холодного воздуха с севера температура снизится до 4-9 градусов мороза ночью. Временами выпадет небольшой снег, а гололедица сохранится на дорогах.

Впервые за 10 лет, за исключением 2019 и 2022, будем встречать Новый год со снегом, Виталий Постригань.

Погода в Украине 31 декабря — Укргидрометцентр

Холоднее всего будет 1 января

Самый сильный холод ожидается именно на Новый год. Арктическое вторжение организует тыловая холодная часть циклона с северо-востока. Среднесуточная температура составит 7 градусов мороза, что почти вдвое ниже климатической нормы.

"Новогодняя ночь 8-13 градусов мороза, днем 2-7 градусов мороза. На дорогах будет скользко", — предупредил синоптик.

Какая будет погода 1 января — Укргидрометцентр

Редкое явление

По статистике, только в половине случаев к утру 1 января в Украине был снежный покров. В последнее десятилетие снег фиксировался только в 2022 году, а в 2019 его толщина достигла 16 сантиметров — это наибольшее значение за 30-летний период.

Снегопад накрыл Украину в 2019 году

Напомним, "Телеграф" писал, кому в Украине "повезет" с погодой. Снег будет везде, кроме одного региона.