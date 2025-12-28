В Буковеле стартовал горнолыжный сезон: какие цены и много ли отдыхающих (фото)

После недельной паузы, вызванной недостатком естественного снега, погодные условия позволили курорту открыть трассы

На популярном украинском курорте Буковель официально начался горнолыжный сезон. С того момента фиксируют большой наплыв туристов и очереди у подъемников.

Что нужно знать

Запуск трасс стал возможным после снегопадов и стабилизации погодных условий

В ближайшие дни планируют открыть больше трасс — всё зависит от погоды

На курорте фиксируют большие очереди

Информация об этом появилась 28 декабря в социальных сетях. Там же опубликовали фотографию, на которой видно, что перед кассами с самого утра уже образовалась большая очередь.

Большая очередь перед кассами в Буковеле. Фото: Соцсети

После недельной задержки из-за нехватки природного снежного покрова курорт получил достаточные погодные условия для запуска трасс. В регионе прошли снегопады, а температурный режим позволил приступить к подготовке склонов к катанию. Об этом рассказала администрация курорта, пишет "Главком".

Администрация также сообщает, что в ближайшие дни планируется расширение количества доступных трасс, в зависимости от дальнейших погодных условий.

Отметим, что Буковель — это крупнейший горнолыжный курорт Украины, расположенный в Карпатах, в Ивано-Франковской области. Он предлагает современные подъемники, десятки трасс разного уровня сложности, развитую инфраструктуру, отели, рестораны и развлечения круглый год. Зимой сюда приезжают ради лыж и сноуборда, летом — ради гор, отдыха и активного туризма.

Где Буковель на карте

Цены

Для посетителей доступны разные форматы катания — дневные, вечерние и ночные абонементы, а также разовые подъемы. Стоимость ски-пассов зависит от выбранного тарифа и категории: стандартной, льготной или VIP.

Стоимость дневного абонемента стартует от 2050 гривен, вечернего — от 800 гривен, а разовый подъем (мультилифт) обойдется от 200 гривен.

Цены в Буковеле. Фото: соцсети

Также в сети опубликовали цены на парковку в Буковеле.

Цены на парковку в Буковеле. Фото: соцсети

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что отдохнуть в горах в Польше уже дешевле, чем в Украине.