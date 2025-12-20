На Украину надвигается арктический воздух. Синоптик назвал самые морозные дни перед Новым годом

Синоптик порадовал прогнозом на праздники

Погода первого месяца зимы больше напоминала осень, но последняя неделя декабря будет вполне зимней. Местами столбики термометров опустятся до 12 градусов мороза, также есть шанс на снег в Рождество и Новый год.

Что нужно знать:

Метеорологическая зима в Украине все еще не наступила

В Святвечер, 24 декабря, начнется похолодание

Самыми холодными станут 25, 26, 29, 30 и 31 декабря, также на праздники может выпасть снег

О погоде на следующую неделю "Телеграфу" рассказал украинский синоптик Игорь Кибальчич. Он отметил, что средняя температура воздуха с начала декабря в большинстве регионов Украины превышала климатическую норму на 3-5 градусов, а средние показатели ни в одном регионе (за исключением высокогорной части Карпат) не опустились ниже 0 °С.

Следовательно, метеорологическая зима пока в Украине не наступила, поскольку устойчивого периода с отрицательной температурой воздуха не наблюдается. Вместе с этим отсутствует и снежный покров, хотя в отдельных районах временный снежный покров небольшой высоты все же фиксировался, — добавил синоптик

На следующей неделе в Украину придет похолодание

Кибальчич объяснил, что синоптические условия в Европе постепенно превращаются в более зимние. Мощный антициклон со Скандинавского полуострова постепенно распространит свое влияние на большую часть Европы и принесет понижение температуры на значительной территории, в том числе и в Украине.

Зимний Киев

Начиная с 24 декабря температура воздуха во всех областях снизится до небольших, а местами и умеренных морозов. Что касается снега — слабо выраженные атмосферные фронты будут проходить преимущественно через западные, центральные и юго-западные регионы, там снег может покрыть землю в преддверии похолодания.

Левобережная часть Украины останется в поле высокого атмосферного давления, поэтому здесь похолодание пройдет по сухому сценарию и морозы ударят на голую землю, — прогнозирует Кибальчич

Шансы на снег в Рождество и новогоднюю ночь все же есть

Но в последние дни декабря есть вероятность, что ряд циклонов и атмосферных фронтов с севера Европы принесет снег на большую часть территории Украины. Поэтому есть надежда на снежную сказку на Рождество и Новый год, порадовал синоптик.

Где будет до -12 в последнюю неделю декабря

По прогнозу Кибальчича, с 21 по 23 декабря включительно характер погодных условий не изменится, будет пасмурно и туманно. По ночам будет -4…+2 °С, днем ожидается около –1…+5 °С, на крайнем юге и в Крыму местами +6…+8 °С.

Однако уже 24 декабря арктическая воздушная масса принесет в Украину похолодание. Она начнется с северных областей Украины, где температура снизится на 6 – 8 °С. В ночное время минимальные значения температуры достигнут -5…-12 °С, днем ​​также будет преобладать минусовая температура.

Какие дни станут самыми холодными до конца года

Синоптик прогнозирует, что наиболее холодными станут 25 и 26 декабря, а также предновогодние дни (с 29 по 31 декабря). Кроме того, рассеется мрачность, царившая почти весь декабрь. Станет больше солнечных дней, ведь влияние морозного антициклона будет препятствовать формированию сплошной облачности.

Прогностическая карта ночной температуры воздуха в Европе на 26 декабря 2025 года

