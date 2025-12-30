Люті морози різко вдарять по Харкову: коли сильно зміниться погода
Холод принесе антициклон зі Скандинавського півострова
На Новий рік у Харкові може різко похолодати. Температура повітря, ймовірно, опуститься нижче за -10 градусів.
Що потрібно знати:
- Морози скоро прийдуть до Харкова
- Новий рік видасться особливо холодним
- У місті також може випасти сніг
Про це свідчать прогнози синоптиків.
Так, за даними синоптиків з meteofor, з 1 по 2 січня Харків накриють короткочасні, але сильні морози. У цей час температура повітря може бути на рівні -6-10 градусів. Можливий невеликий сніг.
Схожої думки дотримуються і спеціалісти сервісу meteo.ua. За їх прогнозом, стовпчики термометрів також можуть сильно опускатися 1 та 2 січня. Однак цей сайт прогнозує значно серйозніші морози — до -15 градусів. При цьому на цьому сайті вважають, що холод почне поступово, починаючи з 30 грудня -6-10 градусів. Можливі опади у вигляді снігу.
Похолодання в Україні
Нагадаємо, що похолодання в Україні раніше у коментарі "Телеграфу" прогнозував і синоптик Ігор Кібальчич.
За його словами, вся справа у потужному антициклоні зі Скандинавського півострова, який поступово поширить свій вплив на більшу частину Європи та принесе зниження температури.
"Найбільш холодними стануть 25 та 26 грудня та передноворічні дні з 29 по 31 грудня. Крім того, розсіється пасмурність, що вкривала Україну майже весь грудень", — сказав Кібальчич.
Він додав, що сонячних днів побільшає. Оскільки вплив морозного антициклону перешкоджатиме формуванню хмарності.
