Люті морози різко вдарять по Харкову: коли сильно зміниться погода

Денис Подставной
Сніг та мороз скоро прийдуть до Харкова
Холод принесе антициклон зі Скандинавського півострова

На Новий рік у Харкові може різко похолодати. Температура повітря, ймовірно, опуститься нижче за -10 градусів.

Що потрібно знати:

  • Морози скоро прийдуть до Харкова
  • Новий рік видасться особливо холодним
  • У місті також може випасти сніг

Про це свідчать прогнози синоптиків.

Так, за даними синоптиків з meteofor, з 1 по 2 січня Харків накриють короткочасні, але сильні морози. У цей час температура повітря може бути на рівні -6-10 градусів. Можливий невеликий сніг.

Погода в Харкові
Схожої думки дотримуються і спеціалісти сервісу meteo.ua. За їх прогнозом, стовпчики термометрів також можуть сильно опускатися 1 та 2 січня. Однак цей сайт прогнозує значно серйозніші морози — до -15 градусів. При цьому на цьому сайті вважають, що холод почне поступово, починаючи з 30 грудня -6-10 градусів. Можливі опади у вигляді снігу.

Погода в Харкові
Похолодання в Україні

Нагадаємо, що похолодання в Україні раніше у коментарі "Телеграфу" прогнозував і синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, вся справа у потужному антициклоні зі Скандинавського півострова, який поступово поширить свій вплив на більшу частину Європи та принесе зниження температури.

"Найбільш холодними стануть 25 та 26 грудня та передноворічні дні з 29 по 31 грудня. Крім того, розсіється пасмурність, що вкривала Україну майже весь грудень", — сказав Кібальчич.

Він додав, що сонячних днів побільшає. Оскільки вплив морозного антициклону перешкоджатиме формуванню хмарності.

Антициклон
Нагадаємо, раніше ми писали про те, де буде найхолодніше на Новий рік 31 грудня.

