В Харьков несется потепление: когда температура подскочит на 10 градусов

Мокрый снег сменится туманом

В Харькове в ближайшие дни наступит долгожданное потепление. Температура воздуха поднимется сразу на более чем 10 градусов.

Об этом свидетельствуют прогнозы на погодных сайтах. В этом материале "Телеграф" рассказывает, когда синоптики обещают изменения в погоде.

Так, по данным Укргидрометцентра, сейчас в Харькове держится температура на уровне -12.. -14 градусов ночью и до -8.. -10 градусов днем. Но уже с 28 января ситуация начнет меняться. Синоптики отмечают, что днем будет уже от 0 до -2, а ночью — максимум до -4 градусов. Ожидается мокрый снег с дождем.

Аналогичная погода будет и 29 января. Однако уже без осадков.

Погода в Харькове 28 января. Скриншот: Укргидрометцентр

Погода в Харькове 29 января. Скриншот: Укргидрометцентр

В то же время, сервис Meteofor прогнозирует на 28 и 29 января плюсовую температуру. В среду, 28 января ожидается до +2 градусов днем и до -8 градусов ночью. При этом ожидается дождь. А 29 января — до +2 градусов днем и до +1 ночью. Без осадков, но синоптики обещают туман.

Погода в Харькове 28 и 29 января. Скриншот: Meteofor

Данные сайта Sinoptik.ua подтверждают потепление в Харькове в конце третьей декады января. В среду, 28 января, ночью ожидается -4 градуса, а днем +2 градуса. До конца недели сохранятся подобные температурные показатели.

Погода в Харькове 28 и 29 января. Скриншот: Sinoptik.ua

