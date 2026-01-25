У Харків мчить потепління: коли температура підскочить на 10 градусів

Мокрий сніг зміниться туманом

У Харкові найближчими днями настане довгоочікуване потепління. Температура повітря підніметься одразу на понад 10 градусів.

Про це свідчать прогнози погодних сайтів. У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, коли синоптики обіцяють зміни погоди.

Так, за даними Укргідрометцентру, зараз у Харкові тримається температура на рівні -12.. -14 градусів уночі та до -8.. -10 градусів вдень. Але вже з 28 січня ситуація почне змінюватись. Синоптики зазначають, що вдень буде від 0 до -2, а вночі — максимум до -4 градусів. Очікується мокрий сніг із дощем.

Аналогічна погода буде 29 січня. Проте вже без опадів.

Погода у Харкові 28 січня. Скріншот: Укргідрометцентр

Погода у Харкові 29 січня. Скріншот: Укргідрометцентр

У той же час, сервіс Meteofor прогнозує на 28 та 29 січня плюсову температуру. У середу, 28 січня, очікується до +2 градусів вдень і до -8 градусів вночі. При цьому буде дощ. А 29 січня — до +2 градусів вдень і до +1 вночі. Без опадів, але синоптики обіцяють туман.

Погода у Харкові 28 та 29 січня. Скріншот: Meteofor

Дані сайту Sinoptik.ua підтверджують потепління в Харкові наприкінці третьої декади січня. У середу, 28 січня, вночі очікується -4 градуси, а вдень +2 градуси. До кінця тижня збережуться такі температурні показники.

Погода у Харкові 28 та 29 січня. Скріншот: Sinoptik.ua

