В Харьков нагрянет потепление, но потом резко вернутся морозы: когда ждать "сюрпризов" от погоды

Потепление придет с Турции и Средиземноморья

В Харькове ожидается кратковременное потепление, после которого в город снова вернутся морозы. Температурные качели будут сопровождать осадки.

Об этом свидетельствуют прогнозы погоды. Так, Так, по данным синоптиков сервиса meteofor, с 28 по 30 января в Харькове существенно потеплеет и уже 29 числа в областном центре можно ожидать плюсовую температуру (+1+2 градуса вместо -7-12, которые можно наблюдать 27 января). Однако, уже с 31 января столбики термометров вновь опустятся до -7-11 градусов. Похолодание, согласно прогнозу, будет продолжатся до 8 февраля. В этот период морозы могут достигать -17 градусов. В некоторые дни возможен снег.

Схожего мнения придерживаются и специалисты meteo.ua. Они прогнозируют потепление с 28 января по 31 января, во время которого столбики термометров будут находится на уровне +2-5 градусов. Однако с приходом февраля ненадолго снова может похолодать (до -8 градусов). Возможны осадки в виде снега или дождя.

Известный синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" сообщил, что уже с 24–25 января в Украину придёт потепление. Тёплый воздух будет поступать с юга — из Турции, Балкан и Средиземноморья. Сначала теплее станет на юге и западе, затем — по всей стране. Уже к последним числам января морозы вовсе уйдут.

Синоптик говорит, что потепление принесет с собой осадки — сначала это будет снег, а примерно с 26 по 28 января во многих регионах он перейдёт в дождь и морось. Возможны густые туманы, так как тёплый воздух будет двигаться над заснеженной землёй. При этом, на дорогах может усилиться гололед. А в восточных регионах возможен порывистый южный ветер.

