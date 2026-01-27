Из-за аномальной погоды некоторые поезда задерживаются на часы. Как вернуть билет
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Самая сложная ситуация на железной дороге в Одесской области
Из-за аномальных погодных условий усложнено движение поездов по всей Украине. Некоторые рейсы задерживаются более чем на 6-8 часов.
В "Укрзализныце" сообщили, что обнаружено по меньшей мере 10 мест, где поваленные деревья повредили линию электропередач, устройства связи и сигнализации. Железнодорожники вывели резервные тепловозы, на 10 участках движение переведено на телефонную связь.
Одно из деревьев также попало в пассажирский вагон поезда №127/128 Запорожье-Львов, однако обошлось без травм пассажиров и повреждений самого вагона, — говорится в сообщении
Самая сложная ситуация в Одесской области, где сплошной гололед покрыл линию электропередач. Последствия непогоды ликвидируют с привлечением спецтехники.
Какие поезда задерживаются 27 января
Все поезда "Укрзализныци" продолжают движение, однако часть с отставанием от графика. О времени задержки поездов оперативно информируют на uz-vezemo. Наибольшие отставания у рейсов Одесса — Ужгород +8:12, Одесса — Ковель +6:10, Одесса — Черновцы +6:01. Поезд №6251 Вапнярка – Одесса-Главная следует с задержкой +4 часа.
Как вернуть билет на поезд
Вернуть билеты "Укрзализныци" можно онлайн (в приложении либо на сайте) или в кассе. Сдать билет онлайн можно до отправления поезда, а в кассе – в течение часа после того, как поезд уже уехал.
Деньги на карту возвращаются обычно в течение 3–7 банковских дней. Однако в некоторых случаях процесс может занять до 30 календарных дней.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, если вы потеряли бумажный билет на поезд. Восстановить его невозможно, но в УЗ дали совет, что делать в этом случае.