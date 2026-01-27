Из-за аномальной погоды некоторые поезда задерживаются на часы. Как вернуть билет

Самая сложная ситуация на железной дороге в Одесской области

Из-за аномальных погодных условий усложнено движение поездов по всей Украине. Некоторые рейсы задерживаются более чем на 6-8 часов.

В "Укрзализныце" сообщили, что обнаружено по меньшей мере 10 мест, где поваленные деревья повредили линию электропередач, устройства связи и сигнализации. Железнодорожники вывели резервные тепловозы, на 10 участках движение переведено на телефонную связь.

Одно из деревьев также попало в пассажирский вагон поезда №127/128 Запорожье-Львов, однако обошлось без травм пассажиров и повреждений самого вагона, — говорится в сообщении

Самая сложная ситуация в Одесской области, где сплошной гололед покрыл линию электропередач. Последствия непогоды ликвидируют с привлечением спецтехники.

Какие поезда задерживаются 27 января

Все поезда "Укрзализныци" продолжают движение, однако часть с отставанием от графика. О времени задержки поездов оперативно информируют на uz-vezemo. Наибольшие отставания у рейсов Одесса — Ужгород +8:12, Одесса — Ковель +6:10, Одесса — Черновцы +6:01. Поезд №6251 Вапнярка – Одесса-Главная следует с задержкой +4 часа.

Время задержки поездов 27 января

Время задержки поездов 27 января

Время задержки поездов 27 января

Время задержки поездов 27 января

Время задержки поездов 27 января

Как вернуть билет на поезд

Вернуть билеты "Укрзализныци" можно онлайн (в приложении либо на сайте) или в кассе. Сдать билет онлайн можно до отправления поезда, а в кассе – в течение часа после того, как поезд уже уехал.

Деньги на карту возвращаются обычно в течение 3–7 банковских дней. Однако в некоторых случаях процесс может занять до 30 календарных дней.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, если вы потеряли бумажный билет на поезд. Восстановить его невозможно, но в УЗ дали совет, что делать в этом случае.