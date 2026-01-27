У Харків нагряне потепління, але потім різко повернуться морози: коли чекати на "сюрпризи" від погоди

Потепління прийде з Туреччини та Середземномор’я

У Харкові очікується короткочасне потепління, після якого до міста знову повернуться морози. Температурні гойдалки супроводжуватимуть опади.

Про це свідчать прогнози погоди. Так, за даними синоптиків сервісу meteofor, з 28 по 30 січня в Харкові істотно потеплішає і вже 29 числа в обласному центрі очікується плюсова температура (+1+2 градуси замість -7-12, які можна спостерігати 27 січня). Проте, вже з 31 січня стовпчики термометрів знову опустяться до -7-11 градусів. Похолодання, згідно з прогнозом, триватиме до 8 лютого. У цей час морози можуть досягати -17 градусів. У деякі дні можливий сніг.

Такої думки дотримуються і фахівці meteo.ua. Вони прогнозують потепління з 28 січня по 31 січня, під час якого стовпчики термометрів будуть на рівні +2-5 градусів. Однак із приходом лютого ненадовго знову може похолодати (до -8 градусів). Можливі опади у вигляді снігу чи дощу.

Відомий синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" повідомив, що вже з 24-25 січня в Україну прийде потепління. Тепле повітря надходитиме з півдня — з Туреччини, Балкан та Середземномор’я. Спочатку тепліше стане на півдні та заході, потім по всій країні. Вже в останні дні січня морози зовсім підуть.

Синоптик каже, що потепління принесе із собою опади — спочатку це буде сніг, а приблизно з 26 по 28 січня у багатьох регіонах він перейде у дощ та мряку. Можливі густі тумани, оскільки тепле повітря рухатиметься над засніженою землею. При цьому на дорогах може посилитися ожеледиця. А у східних регіонах можливий поривчастий південний вітер.

