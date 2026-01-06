Укр

Пустой Андреевский спуск и церковь без людей: в сети появилось фото Киева 1942 года

Андреевский спуск, иллюстративный фото.
Андреевский спуск, иллюстративный фото.

Один из самых известных уголков Киева на редком снимке 1942 года – пустой, тихий, застывший во время немецкой оккупации

В сети появился уникальный снимок Киева 1942 года, показывающий Андреевскую церковь и Андреевский спуск в один из самых трагических периодов истории города. Это времена германской оккупации Второй мировой войны.

Фото, показанное в сообществе "Ретро Киев", заставляет по-новому взглянуть на знакомое место и осознать, сколько пережила столица. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Что на фотографии

На фото отсутствуют толпы туристов, сувенирные магазины и яркие вывески, которые сегодня ассоциируются с этим местом. В то же время видим пустой, почти безлюдный спуск с единичными прохожими

Справа возвышается Андреевская церковь – барочный памятник архитектуры, созданный в 1747-1754 годах по проекту Бартоломео Растрелли. Четко просматриваются массивный стилобат и длинная лестница, ведущая от спуска к храму.

Андреевский спуск в 1942 году. Фото: Игорь Потабачный

Слева тянется мощеная мостовая Андреевского спуска с многоэтажными доходными домами начала ХХ века. На переднем плане – дорога и деревья, подчеркивающие, насколько менее урбанизированной была эта часть города по сравнению с настоящим.

Киев под оккупацией

В сентябре 1941 г. нацистские войска захватили Киев. Оккупация продолжалась до ноября 1943 года и стала одним из самых темных периодов в истории города. Именно к этому времени принадлежит фото 1942, когда фронт отодвинулся на восток, но в городе продолжалась немецкая экспансия.

Баррикада на одной из улиц Киева

Несмотря на войну, Андреевский спуск оставался важной транспортной артерией между Верхним городом и Подолом, хотя движение значительно уменьшилось по сравнению с довоенными годами. Андреевская церковь в этот период выполняла скорее роль архитектурной доминанты, чем действующего храма – еще в советские времена ее превратили в музей.

Андреевская церковь на ретро-фото

От древнего спуска к туристическому центру

Андреевский спуск издавна соединял Верхний город с Подолом. В древнерусских источниках он упоминается как Боричев спуск и являлся важной торговой артерией древнего Киева. На фото 1942 еще чувствуется эта дореволюционная атмосфера без советских и современных наслоений.

Андреевский спуск у нас время

Сегодня спуск известен как популярный туристический центр столицы. Здесь работают десятки галерей, музеев, кафе и сувенирных магазинов. На выходных улица превращается в большую ярмарку с художниками и музыкантами. Контраст с пустой, почти аскетической улицей оккупационных времен ярко демонстрирует, как изменилась жизнь города за последние десятилетия.

Почему это важно

Такие архивные снимки позволяют увидеть знакомые киевские пейзажи в момент, когда город переживал нацистскую оккупацию, массовые расстрелы, голод и принудительный труд. Это превращает старое фото в визуальное свидетельство стойкости и жизнеспособности Киева.

Для современных киевлян и туристов Андреевский спуск – место прогулок, творчества и отдыха. Но архивные кадры 1940-х годов напоминают, что за фасадами домов и куполами храмов стоят судьбы тысяч людей, живших здесь во время войны, смены империй и режимов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о ретро-фото, запечатлевших руины одной из главных украинских святынь. Эти кадры были сделаны после взрыва в 1941 году.

